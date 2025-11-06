González-Bueno anima a los directivos del Sabadell: "Estamos preparados para crecer más, ser más rentable y convertirnos en el mejor banco de España"

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha asegurado ante más de 1.500 directivos de las seis direcciones territoriales del banco que la entidad "está preparada para crecer más, ser más rentable y convertirse en el mejor banco de España".

Durante su intervención en estos eventos celebrados en Barcelona, Madrid, Alicante, Málaga, Oviedo y San Sebastián, González-Bueno ha reafirmado que se mantienen los objetivos fijados en el Plan Estratégico 2025-2027: incremento de la actividad comercial con crecimientos en cuotas y segmentos, foco en España, avance del proceso de digitalización, eficiente gestión de los costes y mejora del perfil de riesgo.

"Estamos preparados y en una situación envidiable. Vamos a acelerar la marcha en crecimiento y en generación de capital, con la vista puesta en mantener una rentabilidad atractiva y una remuneración muy sólida a nuestros accionistas", ha indicado el consejero delegado.

González-Bueno ha explicado que el principal valor diferenciador de Banco Sabadell es "su gran capacidad comercial y la enorme vocación de servicio de todos los profesionales que trabajan en la entidad, lo cual nos ha permitido en los últimos meses mantener la confianza de nuestros clientes y ganar la de muchos otros".

Además, "los niveles de compromiso están en récord histórico y la cohesión y transversalidad entre los equipos es cada vez más elevada, gracias a la profunda transformación del banco que hemos hecho entre todos".

Por su parte, el director general de Banca de Empresas, Red y Banca Privada, Carlos Ventura, ha coincidido en que "el banco tiene ante sí una oportunidad única y diferencial para continuar con su crecimiento sano y su historia de éxito, especialmente en el segmento de las pymes y las empresas, nuestra joya de la corona".

"Mirando al futuro, estamos convencidos de que el proyecto de Banco Sabadell es muy realizable, muy auténtico y muy nuestro", ha incidido Ventura durante su intervención.

En este sentido, el director de Red de Banco Sabadell, Jaime Matas, ha señalado que "nuestro proyecto demuestra que somos una red unida, con carácter, visión y talento. Estamos preparados para construir el futuro de la entidad, creciendo con las personas, nuestros clientes y nuestros accionistas".

Durante la convención de la Dirección Territorial Este, celebrada en Alicante, su director territorial, Fernando Canós, ha puesto en valor que "nuestros profesionales, a pesar de la incertidumbre, han sido capaces de seguir trabajando con un gran compromiso, lo cual se ha notado en que accionistas, clientes, asociaciones e instituciones han seguido confiando en nosotros".

"Banco Sabadell tiene un gran futuro y vamos a seguir trabajando duro para afianzar nuestros vínculos con las grandes empresas, las pymes y las familias de la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares", ha finalizado Canós.