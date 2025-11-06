«La IA predictiva nos ayuda a identificar las necesidades de un cliente»

La inteligencia artificial no es solo una moda, sino en una herramienta estratégica en el presente del marketing B2B y la satisfacción de cliente. En esta entrevista, Rubén Marzal, experto en soluciones digitales, nos habla sobre cómo la IA está transformando la forma en que las empresas se relacionan con sus clientes, especialmente en el entorno de las pequeñas y medianas empresas, y cómo desde Orange Empresas se está liderando esta evolución.

IA predictiva: segmentación en tiempo real

«La gran diferencia está en la segmentación», explica Marzal. «Antes agrupábamos clientes por perfiles estáticos. Ahora, gracias a la IA, podemos crear microsegmentos en tiempo real, anticipando comportamientos y necesidades futuras. Esto nos permite lanzar campañas mucho más precisas y relevantes o atender mejor un servicio de atención al cliente, con un impacto directo en los resultados», señala.

La capacidad de analizar grandes volúmenes de datos en segundos permite entender el mercado en tiempo real y adaptar las estrategias de forma ágil: «ya no hablamos solo de IA generativa, sino de aplicaciones reales que nos ayuda a tomar decisiones antes de que el cliente las exprese».

Mejora de la experiencia del cliente

La personalización es uno de los grandes beneficios de esta tecnología. «Al entender mejor lo que el cliente necesita —incluso antes de que lo diga— podemos ofrecerle soluciones más útiles, más rápidas y más adaptadas. Eso genera una experiencia más fluida y cercana, que mejora la satisfacción y fortalece la relación. Esto va desde servicios de citas en hospitales, atención ciudana, entregas de paquetería o servicio técnico», recalca Marzal.

Desde Orange Empresas, esta visión se traduce en soluciones aplicadas con el uso de datalakes semánticos, plataformas de automatización inteligente y herramientas de análisis avanzado que permiten a las empresas anticiparse a las necesidades del mercado.

Un esfuerzo que merece la pena

Incorporar IA no ha sido sencillo. «Ha supuesto un esfuerzo importante. Hemos tenido que invertir en infraestructura de datos, formar equipos, y adaptar procesos. Pero el retorno es claro: tomamos decisiones más informadas, somos más ágiles y estamos mejor preparados para responder a un mercado que cambia constantemente», explica el experto en soluciones digitales.

Orange Empresas ha apostado por democratizar el acceso a estas tecnologías, ofreciendo soluciones escalables y adaptadas a cada tipo de empresa, desde grandes corporaciones hasta pymes.

El papel de la IA en su propuesta de valor

Según Marzal, «la inteligencia artificial está en el corazón de nuestra propuesta de valor. Nos permite ofrecer soluciones más inteligentes, más rápidas y adaptadas a cada cliente. Desde la automatización de procesos hasta la personalización de la comunicación, la IA nos ayuda a ser más eficientes y a generar más impacto en cada interacción».

En el caso de Orange, esto se traduce en servicios como las centralitas con Routing, que ayudan a dirigir las necesidades de los clientes sin el tedioso «ahora pulse el uno para X, ahora pulse el dos para Y», ya que integran inteligencia artificial para mejorar la eficiencia operativa y la experiencia de usuario, aprendiendo de situaciones anteriores.

Retos y oportunidades para las PYMES

La IA representa una gran oportunidad para las pequeñas y medianas empresas, pero también plantea desafíos importantes.

Ventajas:

• Eficiencia operativa: La IA permite ganar eficiencia en procesos, reducir errores y acelerar tiempos.

• Democratización del conocimiento: Facilita el acceso a formación avanzada, incluso en empresas pequeñas.

• Automatización de tareas rutinarias: Libera tiempo para que los equipos se centren en lo que realmente aporta valor.

Retos:

• Mal uso o falta de ética: Es fundamental usar la IA con responsabilidad.

• Falta de formación: Muchos equipos aún no tienen los conocimientos necesarios para aprovecharla.

• Escasez de perfiles especializados: La demanda de nuevos roles supera la oferta actual.

• Brecha digital: Hay diferencias importantes entre territorios y sectores.

• Cambio cultural: La adopción tecnológica requiere una transformación interna.

• Legislación creciente: La regulación avanza rápido y hay que estar al día.

Desde Orange Empresas, se trabaja activamente en reducir esta brecha, ofreciendo formación, asesoramiento y soluciones accesibles para que las pymes puedan incorporar IA sin grandes barreras.

¿La IA se convertirá en una commodity?

Para Rubén Marzal, «es posible. Como pasó con internet o el móvil, la IA será una tecnología transversal, integrada en todo. Pero eso no significa que pierda valor. Al contrario, surgirán nuevas capas de innovación sobre ella, como la computación cuántica, la IA emocional o la neurotecnología».

¿Se necesita mucho presupuesto para introducir IA?

El experto indica que, «no necesariamente». Hay soluciones accesibles para todos los tamaños de empresa. Lo importante es empezar con un caso de uso claro y medible. «Desde Orange hemos adaptado para empresas productos con IA que llevábamos tiempo utilizando internamente. Orange Empresas ofrece modelos flexibles que permiten empezar con inversiones ajustadas y escalar según los resultados obtenidos».

¿La IA puede ayudarnos a ser mejores personas?

Rubén Marzal concluye: «Sí, siempre que pongamos a las personas en el centro. La IA no sustituye el talento humano, lo potencia. Si la usamos con ética, responsabilidad y propósito, puede ayudarnos a ser más empáticos, más eficientes y conscientes. La tecnología es una herramienta. Lo que hagamos con ella, depende de nosotros».