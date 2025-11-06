Lafuente defiende una CEV coral, "no presidencialista" y neutral en política

Consumado el relevo al frente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV). Vicente Lafuente, líder del metal, ha sido elegido hoy nuevo presidente de la patronal por aclamación, mismo apoyo que los 331 miembros de la asamblea, entre presentes y representados, ha otorgado a su junta directiva, integrada por cien personas, y a los presidentes de la entidad en Castelló (Luis Martí), Alicante (César Quintanilla) y Valencia (Eva Blasco).

Era la única candidatura y no ha habido sorpresas en el relevo de Salvador Navarro, quien llevaba catorce años al frente de la CEV. Se va, al igual que la secretaria general, Esther Guilavert, quien deja la responsabilidad a Inmaculada García, hasta ahora directora general de la organización. La asamblea, corta, tuvo un carácter plenamente interno, al no haber sido invitados ni políticos ni representantes de la patronal española CEOE.

Intervención

En su intervención ante el cóclave, el nuevo presidente esbozó su hoja de ruta y marcó las líneas fundamentales que en buena medida le han llevado al cargo. Y es que hace dos meses la previsión era que Navarro se presentara a esta cita para renovar mandato por otros cuatro años. Finalmente, al destaparse una larvada oposición interna, dio un paso al lado y dejó vía libre a Lafuente, que aglutinaba mayores consensos.

Vicente Lafuente y Salvador Navarro, este mediodía en la CEV. / Germán Caballero

Una de las críticas a Navarro era, precisamente, la de un excesivo protagonismo y Lafuente, que ha ponderado los logros de su antecesor, ha remarcado esta mañana en varias ocasiones su voluntad de que la nueva CEV sea coral y "no presidencialista". No menos significativa ha sido su mención específica a los territorios, singularmente a Alicante, dado que el impulso de su candidatura se sustentó también en el peligro a la ruptura de la CEV, precisamente por el malestar entre los empresarios del sur. Estos territorios "van a tener la máxima autonomía posible para decidir sobre asuntos propios de cada provincia", ha afirmado.

Políticos

No menos relevante ha sido su clara intención de expresar su voluntad "de defender la neutralidad política y económica" de la patronal autonómica "desde la lealtad institucional". "No ha habido ni habrá ingerencia política", ha dijo. Luego, en un encuentro con los medios, se ha mostrado reacio a entrar en consideraciones de este orden. Así, no ha querido valorar la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y no se ha pronunciado sobre la conveniencia o no de ira a elecciones autonómicas. "Los políticos sabrán si hay que convocarlas o no. Lo que pedimos es que no paralicen los presupuestos" para el año próximo, entre otros motivos porque deben incluir partidas para superar la dana. Pese a todo, sí criticó "que falta estabilidad" y expresó que le "gustaría que los partidos valencianos tuvieran capacidad de influir en Madrid".

Como representante de los empresarios, ha ponderado las bondades del diálogo social y ha afirmado que "va a ser clave", aunque ha lamentado que en el conjunto de España "está roto". "Vivimos tiempos de polarización que acaparan titulares. Donde cualquier tema se convierte en disputa. Donde el ruido sustituye al diálogo y ahoga las soluciones. En medio de tanto ruido, el mejor titular que podemos ofrecer desde la CEV es la capacidad del empresariado para debatir con serenidad y construir desde el consenso", ha agregado. Por lo demás, no se ha desmarcado de la línea que la CEV mantiene desde hace años en la defensa de algunas necesidades básicas para la Comunitat Valenciana, como los corredores mediterráneo y cantábrico o la financiación autonómica, de cuya defensa ha excluido expresamente a Vox.

Cargos

Tras la asamblea, la junta directiva se ha reunido para nombrar al nuevo comité ejecutivo, que estará integrado nuevamente por 51 vocales. De entre ellos, habrá diez vicepresidentes, entre los cuales, además de los presidentes provinciales, destacan Rafael Juan (agroalimentación), Fede Fuster (Hosbec), Carlos Prades (transporte), Luis Hernández (azulejo) y Amaya Fernández De Uzquiano (Quimacova). Vicente Lafuente será nombrado este mes nuevo vicepresidente de la CEOE en sustitución de Navarro, quien seguirá como máximo dirigente de la comisión de relaciones con las Cortes de la organización.