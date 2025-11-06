Lafuente prescinde de la alicantina Esther Guilabert como secretaria general de la CEV y Carlos Baño volverá a la junta directiva

Tal y como estaba previsto, la asamblea general de la CEV ha proclamado este jueves a Vicente Lafuente como nuevo presidente de la patronal autonómica, en sustitución de Salvador Navarro, y a César Quintanilla como relevo del ilicitano Joaquín Pérez al frente de la organización en Alicante. Sin embargo, no son los únicos cambios de calado que se han producido, al menos por lo que respecta a la representación alicantina en la patronal.

El más significativo es la salida de la ilicitana Esther Guilabert de la secretaría general de la CEV, que será sustituida por la valenciana Inmaculada García Pardo. Un movimiento que no suele ser demasiado habitual, ya que normalmente esta figura permanece al margen de los cambios que se producen en los cargos de elección de las organizaciones empresariales, como símbolo de continuidad y estabilidad de las mismas.

Además, en cierta medida supone una pérdida de peso para la provincia en el seno de la organización ya que, al menos durante la anterior etapa en la que la desaparecida Cierval era la patronal autonómica, existía el pacto tácito de que, mientras la presidencia correspondía a Valencia, la secretaría general debía ocuparla un representante de Alicante.

La nueva secretaria general de CEV, Inmaculada García, junto al nuevo presidente de la patronal autonómica, Vicente Lafuente. / INFORMACIÓN

Así se interpretó cuando, tras la jubilación del anterior secretario general de CEV, Miguel Ángel Javaloyes -que venía de la etapa en que esta organización era de ámbito provincial-, Salvador Navarro propuso a Guilabert.

Los motivos

Precisamente esta cercanía al presidente saliente sería uno de los motivos que habría llevado a Vicente Lafuente a prescindir de la que también fuera directora de IFA, aunque otras fuentes apuntan a que eran varios los sectores que veían en la ilicitana una figura controvertida, a los que no gustaba el poder que había acumulado en la organización o su continua exposición en actos públicos, frente a la mayor discreción de su antecesor.

Fue el propio Lafuente quien hace un par de semanas comunicó a Esther Guilabert su decisión de no contar con ella para la nueva etapa, una decisión que desde el entorno de César Quintanilla no ven con malos ojos.

Sigue Gosálvez

En el caso de la secretaria provincial de CEV en Alicante, Ana Gosálvez, próxima a Guilabert y cuya continuidad también se había puesto en cuestión, César Quintanilla ha decidido mantenerla al considerar que puede tener buen encaje en su proyecto, de acuerdo con las fuentes empresariales consultadas.

El presidente saliente de CEV Alicante, Joaquín Pérez, con el entrante, César Quintanilla. / INFORMACIÓN

El otro gran cambio es el regreso del presidente de la Cámara de Alicante, Carlos Baño, a la junta directiva de CEV, de la que salió a principios de este año cuando lo apartaron de este organismo, tras dar de baja de la organización a su empresa. Baño estará como representante de la Federación del Comercio Alicantino (Facpyme) a través de Confecomerç, dentro de la estrategia de Quintanilla de dar más peso a los sectores en los órganos de gobierno de la patronal.

Una entrada que Lafuente habría aceptado en pro de zanjar la división que existe entre una parte del empresariado alicantino, una vez que la presidencia provincial de la CEV y la de Uepal ya recaen en la misma persona, es decir, en César Quintanilla.

Fuster repite de vicepresidente

En cuanto al resto de alicantinos, el presidente de la patronal hotelera Hosbec, Fede Fuster, seguirá de vicepresidente de la CEV, como hasta ahora. Además, Fuster seguirá como representante de la patronal autonómica en la junta de la CEOE, al igual que el director de la Asociación de Fabricantes de Juguetes, José Antonio Pastor. Una junta a la que ahora se incorporará Quintanilla.

El alicantino todavía tiene pendiente nombrar al equipo que le acompañara en la estructura provincia de la CEV y quiénes serán sus vicepresidentes. De momento, lo que ya se sabe es que no estará Eva Toledo. La también presidenta del Círculo-Directivos de Alicante pidió no continuar con las tareas de representación institucional de la patronal por motivos personales.

Vicente Lafuente, con los tres presidentes provinciales de la CEV. / INFORMACIÓN

La incógnita se despejará el próximo jueves, 13 de noviembre, cuando se celebrará la primera junta directiva de CEV Alicante tras la asamblea de hoy. De momento, Quintanilla hoy se ha limitado a mostrar su satisfacción por el nombramiento. "Estoy muy ilusionado ante el nuevo reto y la nueva etapa que comienza en CEV Alicante", ha señalado el empresario, que también ha querido resaltar que se siente "muy apoyado".

"La próxima semana tenemos la primera junta de Alicante, donde expondremos en qué se va a centrar CEV Alicante los próximos años, dónde queremos ir, qué queremos hacer y cuáles son los retos a los que nos enfrentaremos", ha añadido.