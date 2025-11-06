Lafuente toma hoy el relevo en la CEV tras 14 años de presidencia de Navarro

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) celebra hoy la asamblea electoral en la que se consumará el relevo en la presidencia tras los catorce años de Salvador Navarro al frente de la organización. El líder del metal, Vicente Lafuente, encabeza la única candidatura que se ha presentado al cargo, así que será él quien presida la patronal autonómica en los próximos cuatro años.

La asamblea, ante la cual Navarro pronunciará unas palabras de despedida, elegirá en primer lugar a Lafuente y, a continuación, a los tres presidentes que dirigirán las tres estructuras provinciales que la componen. Por Valencia resultará reelegida Eva Blasco, por Alicante opta por primera vez César Quintanilla y por Castellón vuelve Luis Martí. El máximo órgano de gobierno de la CEV dará su visto bueno a la lista de 100 personas que integrarán la nueva junta directiva, además de los hasta veinte vocales que proponen los vicepresidentes.

Salvador Navarro y Antonio Garmendi, en València- / Francisco Calabuig

Posteriormente, se reunirá la junta directiva para nombrar al nuevo comité ejecutivo, que estará integrado por 51 personas, y a los vocales que representarán a la patronal española en los órganos de gobierno de la CEOE. Salvador Navarro, que no continuará en la junta directiva de la CEV, será uno de esos delegados dado que precisa estar en la junta de la patronal española para mantenerse como presidente de la comisión de relaciones con las Cortes de CEOE hasta que finalice el mandato de Antonio Garamendi como presidente de la organización, que se producirá a finales de 2026.

CEOE

Donde no seguirá será en la vicepresidencia de la CEOE. Le sustituirá su sucesor en la CEV: Vicente Lafuente. A propuesta de Garamendi, la junta de la patronal española tiene previsto nombrarle en su reunión del 19 de noviembre.

Mazón

El relevo en la CEV no estaba previsto cuando se reanudó la actividad social y económica a la vuelta del verano. Navarro adelantó las elecciones un par de meses, hasta este 6 de noviembre, en la plena confianza de que renovaría por otros cuatro años. No contó con la existencia de una oposición interna, que aunó a descontentos con su gestión y a tensiones separatistas, sobre todo por Alicante, y que promovió el futuro liderazgo de Vicente Lafuente. Tampoco fue ajeno a esta corriente su mala relación con el entonces presidente de la Generalitat, el alicantino Carlos Mazón. Se da la circunstancia de que ambos dejan el primer plano del escenario público con tres días de diferencia, dado que el jefe del Consell dimitió el lunes. Ni Navarro y su sucesor quisieron el lunes valorar el cambio en el gobierno autonómico.