Medisalud: Innovación doméstica para la salud cotidiana

Francisco Aguilera Muro lo tenía claro desde el principio. Tras más de una década en contacto directo con los consumidores, decidió dar el paso y fundar Medisalud en 2002. "Conocía de primera mano las necesidades y problemáticas del día a día, así que decidí aplicar mi experiencia en el ámbito de la salud y el bienestar para emprender un proyecto propio", cuenta el CEO y fundador. El éxito fue casi inmediato: en poco más de un año, la empresa ya contaba con más de cincuenta trabajadores. Para consolidar ese crecimiento, Francisco Aguilera diseñó un proyecto sólido, duradero y centrado en el cliente. "Lo primero era estabilizar la compañía y rodearme de los mejores profesionales. Lo segundo, alcanzar la excelencia en la atención al cliente, algo que sigue siendo innegociable para nosotros".

Desde entonces, Medisalud se ha convertido en un referente nacional en la comercialización de productos de salud y bienestar para el uso doméstico, con un enfoque claro en la innovación tecnológica, la calidad y la cercanía con el usuario final.

"Queremos que las personas se beneficien desde casa de tecnologías que antes solo estaban en hospitales"

Tecnología médica que transforma el hogar

El catálogo de Medisalud, bajo sus marcas propias MEDISALUD y ANATOMEDIC, abarca soluciones para problemas de circulación, reumatismo, lesiones musculares, lumbalgias o dolores articulares. Estos dispositivos médicos de uso doméstico acercan al consumidor tratamientos antes reservados a hospitales o clínicas privadas, facilitando su aplicación diaria, cómoda y asequible. "Trabajamos con tecnologías que han sido utilizadas tradicionalmente en entornos clínicos. Nuestro objetivo es que las personas puedan beneficiarse de ellas desde casa", explica el CEO. Es el caso de ANATOMEDIC PRESSUM 2.0, un equipo de presoterapia que mejora la circulación, activa el drenaje linfático, elimina la hinchazón, recupera la fatiga muscular y alivia el cansancio en las piernas. También destacan ANATOMEDIC PROFESSIONAL 2.0, un equipo de ondas electromagnéticas que proporciona terapias regenerativas sin salir del hogar, y ANATOMEDIC CRYSTAL BALANCE, pensado para actuar durante el descanso nocturno mediante una malla de cobre y plata que distribuye las ondas electromagnéticas y, además, incorpora tratamientos como bio cristal, self clean-ink o electrostatic balance.

Más reciente es el lanzamiento de ANATOMEDIC ENERGY, su nueva propuesta de descanso inteligente presentada en octubre de 2025. "Hemos combinado innovación textil, viscoelástica de última generación y tratamientos como CBD o EXTRACOOL para ofrecer una experiencia de descanso completa, que no solo relaja, sino que mejora dolencias y previene el envejecimiento celular".

El enfoque de Medisalud también se extiende a la calidad del agua doméstica. Con MEDIPUR HIDROX, su equipo de filtrado y enriquecimiento con hidrógeno, buscan reducir las sustancias nocivas presentes en el agua potable y potenciar sus propiedades antioxidantes. "La salud empieza por el agua que bebemos. Nuestro sistema evita la compra de agua embotellada y su impacto medioambiental, a la vez que mejora la calidad de vida del consumidor".

"El reto es seguir innovando sin perder el foco en el cliente"

Hacia un futuro exigente

El camino de Medisalud no ha estado exento de desafíos. La pandemia supuso un golpe duro para un modelo de negocio eminentemente presencial. "Fue un momento muy complicado, pero gracias al compromiso del equipo y la fidelidad de nuestros clientes salimos reforzados", recuerda su fundador. Este punto de inflexión impulsó a la empresa a reinventarse y digitalizar ciertos procesos sin perder el trato cercano que les caracteriza.

Hoy, Medisalud tiene claro su rumbo: continuar desarrollando productos propios, seguir escuchando al mercado y mantener intactos sus estándares de calidad. "El reto es seguir innovando sin perder el foco en el cliente. Queremos mantenernos como líderes en soluciones domésticas de salud, y eso implica estar un paso por delante en cada lanzamiento".

La reciente obtención del Premio a la Excelencia en Bienestar y Tecnología Aplicada a la Salud representa un respaldo al esfuerzo de todo el equipo. "Es un reconocimiento al compromiso que mantenemos desde hace más de dos décadas con la mejora de la salud y el bienestar de nuestra sociedad", señala Francisco Aguilera. "Pero también es de nuestros clientes, que son parte activa de este éxito".