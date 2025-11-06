Patatas Bonet: excelencia y raíces familiares

Desde los campos del Vallès Occidental hasta la consolidación como uno de los referentes mayoristas en la comercialización de patata de alta calidad, Patatas Bonet ha trazado un recorrido donde la tradición familiar y la mejora continua conviven en equilibrio. Su historia, profundamente ligada a los valores de trabajo y compromiso de la familia Bonet, se ha convertido en un modelo de empresa que apuesta por la calidad, la cercanía con el cliente y la innovación sostenible.

Aunque la constitución oficial como empresa data de 1971, los orígenes de Patatas Bonet se remontan a dos generaciones atrás, en Montcada i Reixac, donde comenzó a forjarse una forma de trabajar que hoy es reconocida y valorada por el sector. La figura de Arcadi Bonet fue clave en ese primer impulso. Su legado, basado en el esfuerzo constante, marcó el camino de una empresa que ha sabido adaptarse sin perder su esencia.

Para Nuri Bonet Font, actual propietaria y gerente, el secreto está en haber mantenido intactos esos valores iniciales y haber sabido adaptarlos a un contexto cada vez más exigente. "Fue ese trabajo y dedicación iniciales los que nos permitieron abrirnos un hueco en el mercado, sentando las bases del prestigio y el renombre que hoy nos caracterizan", explica.

"Este galardón fortalece nuestra credibilidad y refuerza la confianza que nuestros clientes y el mercado han depositado en nosotros"

Diferenciación a través de la calidad

En un mercado altamente competitivo, Patatas Bonet ha sabido construir una identidad propia gracias a tres pilares esenciales: la calidad del producto, el servicio personalizado al cliente y una marca sólida respaldada por años de trayectoria y certificaciones del sector.

La calidad es el punto de partida. La selección meticulosa de las patatas y otros productos agrícolas garantiza un resultado constante y superior. Esta atención al detalle no solo asegura la satisfacción del cliente, sino que también posiciona a la empresa como sinónimo de fiabilidad. Además, el trato cercano y el conocimiento profundo del cliente les permiten ofrecer un servicio adaptado, ágil y flexible, que refuerza la relación comercial a largo plazo. "La calidad excepcional de nuestros productos, un servicio cercano y una marca sólida, construida con el tiempo y avalada por certificaciones, son lo que realmente nos diferencia". Estas certificaciones no son un mero cumplimiento, sino una expresión del compromiso firme de la empresa con la excelencia y la seguridad alimentaria.

La trayectoria de la empresa no ha sido una simple evolución, sino una constante reinvención desde su raíz familiar hacia una estructura empresarial sólida, pero ágil. Este enfoque les permite mantener los pies en la tierra, sin perder de vista las exigencias del mercado actual.

"Queremos ofrecer lo mejor de la tierra con la máxima garantía y servicio"

Prepararse para un futuro cambiante

Los retos que enfrenta hoy el sector de la patata son complejos y numerosos: la evolución de los hábitos de consumo, la presión de los productos procesados, los elevados costes de producción o los estrictos requisitos en sanidad vegetal y seguridad alimentaria, entre otros. Patatas Bonet ha asumido estos desafíos como oportunidades para fortalecer su modelo. Apuesta por el desarrollo de productos de mayor valor añadido que respondan a las nuevas demandas del mercado y, al mismo tiempo, redobla su apuesta por la diferenciación basada en la calidad suprema y el servicio.

La innovación será clave en este camino. La empresa ya tiene en marcha una estrategia que contempla la inversión en tecnología e I+D, con el objetivo de optimizar los procesos logísticos, digitalizar la gestión y explorar nuevas soluciones agrícolas. "Queremos explorar nuevos mercados y canales de distribución, sin perder nunca nuestra esencia: ofrecer lo mejor de la tierra con la máxima garantía y servicio", afirma Nuri Bonet.

La modernización no implica renunciar a los valores con los que comenzaron, sino reforzarlos. Así lo refleja también su visión comercial, que se orienta a ampliar su presencia geográfica sin sacrificar la calidad ni el trato personalizado que caracteriza a la marca.

La empresa está decidida a mantener su posición como líder en el sector, pero con un enfoque humano, sostenible y responsable, que permita proyectar el legado de la familia Bonet hacia las nuevas generaciones y mercados.