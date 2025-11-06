Turisme exhibe gastronomía mediterránea como el mejor "puente de oro" de la Comunidad

Un plato entra por los ojos, conversaciones alrededor de una mesa, degustar arroces ... estas son algunas de las frases que confirman que la gastronomía es una de las fuentes más trasversales de los negocios y del propio sector turístico. Así que Turisme Comunitat Valenciana, la marca paraguas bajo la que acuden las alicantinas como Benidorm, Alicante y Elche, ha puesto en su calendario de trabajo en la World Travel Market una acción de degustación de productos y platos con sello autóctono.

Con los chefs Joaquín Baeza y Rufete, Pablo Montoro y Jacob Torreblanca como principal gancho, la Generalitat ha reunido esta tarde noche en un conocido restaurante londinense a cerca de un centenar de periodistas británicos y representantes institucionales y mostrar que el potencial y la calidad gastronómica es una realidad más que palpable.

La puesta en escena ha corrido a cargo de estos destacados cocineros que han elaborado un menú menú inspirado en la dieta mediterránea, con arroces y productos de kilómetro cero del destino. La propuesta culinaria ha servido también para celebrar la designación de Alicante como Capital Gastronómica 2025.

El acto ha supuesto, además, la incorporación de la consellera de Turismo, Marián Cano, a la delegación institucional, tras la dimisión del jefe del Consell, Carlos Mazón y el ajuste en el organigrama del Ejecutivo. La titular del área, que se mantiene con los mismos departamentos (Innovación, Industria, Comercio y el ya citado Turismo).

La propuesta gastronómica y turística se ha realizado, como siempre, bajo la marca "L´Exquisit Mediterrani". Durante su intervención, Marián Cano ha puesto en valor la gastronomía como motor de desarrollo turístico sostenible, destacando que “en la Comunidad, cada plato es una historia de respeto: por quien cultiva, pesca, cocina y por quien viaja para descubrirnos”.

Asimismo, ha remarcado que nuestro destino cuenta actualmente con 33 estrellas Michelin y 65 Soles Repsol, “una muestra del esfuerzo, la creatividad y la excelencia de nuestros cocineros y restauradores, que son nuestros mejores embajadores en el mundo”. “El vínculo entre el Reino Unido y la Comunitat Valenciana es mucho más que turístico: es cultural, emocional y humano. Los británicos sois siempre bienvenidos a nuestra casa”, ha afirmado Cano.