Turisme sitúa a la gastronomía como baluarte de la promoción internacional

La última jornada de la World Travel Market en Londres la ha abierto la consellera de Turismo, Marián Cano, con un anuncio: Turisme aumentará un 36 % su presupuesto para promoción gastronómica. La cantidad global subirá, así, hasta los 3 millones de euros, lo que sitúa a este atractivo como prioritario en los mensajes de difusión e identificación de los destinos de la Comunidad Valenciana.

"Uno de cada tres turistas que nos elige, lo hacen en base a nuestra gastronomía", ha subrayado la titular de Turismo. En el argumentario, cuestiones de peso como el hecho de contar con 33 Estrellas Michelín o 65 Soles Repsol y por supuesto, "nuestros restaurantes de cocina tradicional. Serán acciones tanto en territorio nacional como internacional", ha añadido.

Marián Cano visita la Feria de Turismo de Londres / INFORMACIÓN

Frente a esa realidad incontestable, el anuncio se ha producido en un contexto de incertidumbre política que, sin duda, trastocará el calendario habitual de aprobación de presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2026. De hecho, los actuales están vigentes desde abril. "El presidente Mazón nos ha hecho a todas las consellerías trabajar en plazo para preparar nuestro presupuesto; por eso, estamos dando estas cifras. Vamos a a dejar que transcurran las semanas y vamos a verlo", ha comentado sobre la gestión de esta subida presupuestaria.

Además, ha añadido que "también hay que tener en cuenta que, dentro de la movilidad de las partidas. Lo cierto es que venimos de un presupuesto que acabamos de aprobar", ha recordado la consellera. Cano ha reiterado que "estamos trabajando con este hasta final de año y, como he mencionado, nuestro objetivo en el 2026 es poder destinar ese 36 % a 'LExquisit Mediterràni' que sabemos va a ser positivo para la Comunidad".

Mercado exterior

Entre los principales hitos, la consellera de Turismo ha recordado que, durante este año "Hemos realizado, además de la anoche en Londres, otras en Berlín o Montreal, muy interesante para el público canadiense", ha explicado. La iniciativa en este mercado exterior está ligada a la conexión directa que hay desde el aeropuerto de Valencia. "Tenemos proyectos para ir haciendo acciones específicas por diferentes áreas del mundo".

Marián Cano ha saludo a los equipos de los destinos desplazados hasta Londres como el de Benidorm. / A. Jover

Por otra parte, Cano ha confirmado que los chefs, como los alicantinos que ayer participaron en la creación de un menú con producto local. "Desde luego que vamos a apoyarnos en nuestros chefs, pues siempre dan un valor extra a la acción de promoción, así que nuestra colaboración con ellos es importante". Sobre posibles objetivos, la responsable autonómica ha avanzado que pronto se definirán las acciones.

En cuanto a la preocupación que han transmitido estos días los turoperadores y agencias británicas sobre el posible aumento de impuestos en Gran Bretaña, Marián Cano ha asegurado que "evidentemente para el turismo, la renta disponible de las familias es clave. Algo que os diré que preocupa y mucho en España, donde como habéis visto en el análisis hecho por la Unión Europea, la de las familias españolas es la que menos ha crecido en estos últimos años". En este sentido, ha asegurado que Turisme va a "trabajar con los turoperadores, con las aerolíneas y demás para ver cuál es la situación, cuál es la respuesta del mercado británico".