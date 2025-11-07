La ampliación del aeropuerto Alicante-Elche entra en la batalla política del Congreso

Las consecuencias de la batalla política en Madrid se traslada hasta la provincia de Alicante en lo que se refiere a las ampliaciones de los aeropuertos alicantino y valenciano. Si desde la feria de Londres, la consellera de Turismo, Marián Cano, volvió a reclamar la urgente ampliación de las terminales, este viernes ha sido Aena la que ha advertido de que la congelación de las tasas aeroportuarias puede tener su reflejo en las inversiones territoriales. El "aviso a navegantes" se remonta a las últimas 48 horas, en la cuales la empresa mixta -participada en un 51 % por el Gobierno - trasladó a la CNMV como "hecho relevante" que su plan de inversiones (Documento de Regulación Aeroportuaria) quedaba en el aire. El motivo: la aprobación en el Senado de una enmienda presentada por el Partido Popular que recogía la congelación de las tasas.

La postura de Aena, básicamente, se argumenta en "advertir que la enmienda introduciría inseguridad regulatoria y jurídica en la economía española, cuyos efectos tóxicos en Aena podrían reverberar en la comunidad financiera internacional y enturbiar la buena imagen y la probada seriedad económica de España", señaló en un comunicado; pero desde la sociedad se ha querido ir un paso más allá y trasladar la presión a las provincias que tienen previsto acometer obras de gran tamaño. Esos núcleos son en un primer término, los aeródromos de mayor volumen de pasajeros como son Madrid, Barcelona, Málaga, Canarias y, por supuesto, Alicante.

En este sentido, la empresa que perdió más de un 5 % en Bolsa este jueves, apunta a que "el aumento de las tarifas aeroportuarias de Aena ha podido limitarse legalmente diez años porque en este período no han sido necesarias grandes inversiones en los aeropuertos españoles. Pero ahora hace falta más capacidad para acomodar la demanda aérea futura y no estrangular el crecimiento, así como para mejorar la seguridad física y la ciberseguridad de estas infraestructuras de transporte críticas".

Es más, para Aena, "el contraste entre el incremento significativo del precio de los billetes de avión entre el verano de 2022 y el verano de 2025 (un 28 % en los vuelos nacionales y un 9 % en los internacionales) y el de las tarifas aeroportuarias en el mismo periodo (un 4,6 %) demuestra que no existe una correlación estadísticamente significativa entre los precios de los billetes y las tarifas de Aena. El motivo estriba en que las tarifas aeroportuarias representan un porcentaje reducido del precio del billete de avión —el de un “paquete turístico” es incluso menor— y, por tanto, la variación de las tarifas tiene un impacto muy pequeño en la decisión de volar de los pasajeros".

Respuesta Popular

La tramitación de la ley entra ahora en el Congreso y, aunque Junts ha avanzado su respaldo a la norma, no se conocen los detalles de la misma. Mientras se aclaran estos detalles, el senador del PP por Alicante, Agustín Almodóbar, ha negado que exista esa relación y la ha calificado de fraudulenta. "La congelación de tasas es una cuestión que ha reclamado el sector y las compañías", comenta. El benidormense ha recordado que la entidad tuvo beneficios en 2024 y que el aumento de ingresos por tasas crecerá debido a la subida en conexiones y pasajeros que están experimentando las terminales en España.

"En el aeropuerto Alicante-Elche se están dando cifras de récord mes tras mes. Lo que se propone no tiene por qué paralizar las inversiones, pues esos ingresos por explotación se van a seguir dando y en mayor escala. Condicionar la ampliación y las obras es una falacia", ha agregado. En este punto, el popular ha ligado la inestabilidad política que vive el Gobierno de Pedro Sánchez a este tipo de comunicados.