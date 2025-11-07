A los hoteles de Benidorm le sientan bien las fiestas: patronales y "Fancy Dress" llenan noviembre

El jarro de agua fría de la marcha del Low Festival en Benidorm se han mitigado mínimamente con las buenas previsiones que tendrá el destino para este mes. Desde Hosbec, no han dudado en bautizar noviembre como el "nuevo agosto" para la localidad. Los motivos que llevan a este paralelismo son puramente festeros, pues la celebración de las Fiestas Mayores Patronales y la célebre Fancy Dress Party han puesto el listón en el "lleno técnico".

La patronal autonómica ha revelado que "el nivel de reservas ya consolidadas ("on the books", en inglés") nos muestra que la previsión de ocupación para estas fiestas alcanza el 96,8 % de toda la planta hotelera abierta, que se estima en 43.000 camas". Pero estas cifras de éxito no se quedan aquí, pues Benidorm será escenario el próximo jueves 13 de noviembre de la "Fancy Dress Party". Este fin de semana, los niveles de ocupación todavía se elevan más y superan el 97,2 %. Este evento, originado de forma espontánea en la década de los 90, congrega alrededor de 30.000 turistas y residentes británicos disfrazados, lo que supone uno de los eventos más concurridos del municipio.

A través de la plataforma BigData de Hosbec, las estimaciones indican que la "mitad de los clientes hoteleros en estas fechas sean británicos, con una fidelidad a prueba del paso del tiempo para este tipo de celebraciones de origen popular". Este impulso de la atracción turística a través de eventos propios "contribuyen, sin duda, a la desestacionalización y que no son más que otra manifestación de la sostenibilidad turística, de su incorporación a las costumbres del territorio y de una convivencia y disfrute mutuo de turistas y residentes".

Octubre en blanco y negro

Junto a las previsiones, la asociación hotelera ha hecho públicos los datos de ocupación del pasado octubre, donde "Benidorm tampoco cede terreno" y sube medio punto respecto a octubre de 2024, hasta rozar el 86 % de media. Además, la directora ejecutiva, Mayte García, subraya que "en todos los puntos y zonas turísticas de la Comunidad Valenciana con buenos datos de ocupación, hay un denominador común: el buen comportamiento del mercado internacional" que alcanza el 64 % en Benidorm.

Ocupación hotelera de octubre y previsiones noviembre. / Fuente: Hosbec

En cifras, la localidad benidormense ha vuelto a demostrar un "comportamiento sólido que confirma su capacidad para alargar la temporada: la segunda quincena registró una ocupación del 83,3 %, superior al 82,1 % de 2024, y el balance mensual se sitúa en 85,8 % (versus 85,3 % en 2024)". En el detalle se aprecia la persistente preponderancia del mercado británico, que concentra el 45,7 % de las pernoctaciones en la segunda quincena (y 46,5 % en el mes), mientras que el turista español aporta un 36,4 %. Mercados secundarios como Bélgica y Países Bajos mantienen cuotas estables (3–4%). Por categorías, la planta media-alta sostiene el empuje, los hoteles de cuatro estrellas anotan 84,1 % en la quincena y 86 % en el mes; los de tres estrellas mantienen un nivel igualmente elevado (82,4 % quincenal y 85,8 % mensual). La demanda se reparte de forma equilibrada entre gamas, lo que facilita a los hoteles mantener ocupaciones altas sin sobrepresionar tarifas en exceso.

Con el retrovisor puesto en la World Travel Market, octubre ha dejado un sabor amargo en la Costa Blanca, donde se reduce la ocupación hotelera de una forma sensible, en concreto, 6 puntos de caída respeto a 2024, quedándose en un 75,2 %. "Si observamos el comportamiento del mercado hotelero, se ve como el producto de 3 estrellas es el que pierde competitividad en el mercado, mientras que el segmento de 4 estrellas mantiene mejor el tipo de la ocupación en el mes de octubre. Además, observamos como el cierre por final de temporada ha podido influir en estos datos, ya que muchos de estos establecimientos han programado su cierre para los primeros días del mes de noviembre", según detalla la directora ejecutiva de Hosbec.

De acuerdo con el informe de la patronal hotelera, la comparativa interanual evidencia consolidación de la demanda en algunos nichos internacionales y, al mismo tiempo, cierta retracción generalizada respecto a la referencia de 2024 en el global de la Costa Blanca. La lectura por categorías es clave para entender la naturaleza del ajuste, tanto en esta zona como la Alicante Sur (provincia) los establecimientos de cuatro estrellas mantienen una ocupación alta y muy cerca de 2024, mientras que la planta de tres estrellas acusa una caída más pronunciada. "Esto sugiere que la corrección de demanda incide con mayor fuerza sobre el producto más masivo o económico, mientras que el segmento superior mantiene mejor su base de clientes".

Ocupación hotelera durante octubre en la zona Alicante Sur. / Fuente: Hosbec

El perfil de la demanda en la segunda quincena dibuja dos realidades complementarias. Por un lado, la Costa Blanca mantiene un tirón británico relevante (Reino Unido 18,6 % en la quincena y 19,1 % en el mes) pero también fuertes cuotas de países nórdicos (Noruega 8,2 % en la quincena) y una aportación estable de Bélgica, Países Bajos e Irlanda; el mercado nacional representa cerca de un tercio de las estancias en la quincena (33,6 %) y algo menos en el total mensual. En Alicante Sur el peso del turista nacional es mayor ( 39,3 % en la quincena; 36,3 % en el mes), pero destaca la sólida presencia británica, que alcanza el 20,4 % en la quincena y casi el 19% en el mes, lo que refuerza la especialización del sur en mercados de proximidad y en el emisor británico fuera de pico estival.

La fotografía de reservas para la primera quincena de noviembre ya se registran un 65,5% de "on the books" para la Costa Blanca y 60% para Alicante Sur. Esos números confirman que la temporada se apaga progresivamente y que las políticas de ventas de última hora serán determinantes para sostener rendimiento en noviembre.