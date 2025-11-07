La ilicitana Alzis vende su cadena de peluquerías Oh My Cut! a la dueña de Llongueras y Jean Louis David

Alzis sale del negocio de las peluquerías. El grupo ilicitano ha anunciado este viernes el traspaso de la marca Oh My Cut! al grupo de origen francés Provalliance. Se trata de uno de los gigantes del sector, propietario de marcas como Llongueras, Jean Louis David, Carlos Conde, Franck Provost, Loida o The Barber Company, y que se encuentra en plena expansión.

Según destacan desde ambas compañías, la operación asegura la continuidad del modelo de negocio, la identidad de marca y la estabilidad de los equipos y franquiciados de Oh My Cut! Es más, señalan que la firma entra en una nueva etapa de crecimiento bajo el paraguas de su nuevo propietario.

La firma de la familia Coves entró en el accionariado de la cadena de peluquerías en el año 2018. Desde entonces, ha apoyado su desarrollo con varias inyecciones de capital para propiciar su consolidación.

Actualmente cuenta con cerca de 50 salones franquiciados, que atienden a unos 30.000 clientes mensuales, según los datos facilitados por la propia empresa. Con la entrada en un grupo especializado, la cadena contará ahora con nuevos recursos de "innovación, formación y digitalización", sin perder su esencia y su propuesta de negocio.

Complementarias

Al respecto, el CEO de Provalliance España, Frédéric Logodin, destaca que la marca "complementa a la perfección" su portafolio, al dirigirse a un público de un poder adquisitivo distinto al del resto de sus firmas y con un diseño de salones muy reconocible.

Con ella, el grupo francés supera los 300 salones en España con marcas icónicas como Llongueras, Jean Louis David, Franck Provost, Loida, The Barber Company o Carlos Conde.

El interior de una de las peluquerías de la cadena. / INFORMACIÓN

Por su parte, el director general de Alzis, Jaime Rubí, ha querido agradecer la confianza de los equipos de la compañía, los franquiciados, proveedores y clientes. "Tras años de consolidación, llega el momento de proyectar la marca a una nueva dimensión internacional. Estamos convencidos de que Provalliance es el mejor hogar para esta siguiente etapa, y acompañaremos la transición para asegurar la continuidad del proyecto y el bienestar de todas las personas que lo integran", ha señalado el ejecutivo.

Está previsto que la transición se lleve a cabo durante el último trimestre del año, con la participación activa de Alzis para garantizar un proceso ordenado, sin cambios en la experiencia diaria de los clientes y con total continuidad para los salones.

Apoyo continuado

Lo cierto es que el recorrido de la compañía en el grupo no ha estado exento de dificultades, que han requerido al conglomerado varias aportaciones de capital. Así, solo el año pasado la sociedad gestora de Oh My Cut!, Salons Development, convirtió varios préstamos de su matriz por importe de 2,5 millones de euros para enjugar pérdidas de ejercicios anteriores.

Alzis entró en el accionariado de la cadena de peluquerías en 2018, cuanto la firma ya llevaba 11 años de trayectoria. La operación forma parte de la estrategia del grupo de diversificar sus actividades, que también le ha llevado a invertir en compañías como la tecnológica Orizon, el consolidador de viajes CDV o la firma aeroespacial PLD Space.

El conglomerado batió el año pasado su propio récord de facturación al superar los 190 millones de euros, un 21 % más que el ejercicio anterior. Además, este aumento de la facturación llegó acompañada de una considerable mejora del resultado de explotación, que se incrementó un 48 %, hasta los 2,5 millones de euros; y del resultado neto consolidado, que finalizó el ejercicio en 1,7 millones de euros.