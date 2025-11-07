Nuevo récord en el Puerto de Alicante: 112 cruceros en 2026

Nuevo récord a la vista en el Puerto de Alicante. La Autoridad Portuaria prevé recibir 112 escalas de cruceros a lo largo de 2026, lo que supone un incremento del 7,7 % respecto a las 104 previstas para 2025. Este aumento confirma la consolidación del puerto como destino de referencia en el Mediterráneo occidental y su creciente atractivo para las principales compañías del sector. Las compañías Fred Olsen y Royal Caribean se sumarán a SMC como base de cruceros.

El calendario provisional para 2026 contempla 15 jornadas con doble escala —en las que coincidirán dos buques de crucero en el puerto— y una jornada con triple escala, una circunstancia poco habitual que refleja el aumento del interés de las navieras por Alicante como punto estratégico en sus itinerarios.

El crucero MSC Music atracado este pasado mes de septiembre en el Puerto de Alicante. / ALEX DOMINGUEZ

De igual forma, está previsto que seis buques realicen su primera escala en Alicante, entre ellos el Icon 3, uno de los cruceros más innovadores y de mayor capacidad del mundo, perteneciente a la nueva clase Icon. Su llegada, remarcan desde la Autoridad Portuaria, simboliza el posicionamiento del puerto en las rutas de los barcos más avanzados tecnológicamente y con mejores estándares medioambientales.

Este crecimiento responde al trabajo conjunto del Observatorio de Cruceros promovido por la Autoridad Portuaria de Alicante e integrado por el Ayuntamiento de Alicante, la Diputación Provincial, Global Ports Holding y la Asociación Costa Blanca Turismo y Cruceros, con el objetivo de impulsar un turismo sostenible, desestacionalizado y de calidad.

“El incremento del 7,7 % en las escalas de cruceros demuestra la confianza de las navieras en Alicante y la solidez de nuestro modelo de crecimiento sostenible. La llegada de nuevos buques y la fidelidad de las compañías que ya operan aquí consolidan al puerto como un referente en el Mediterráneo”, según el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez.

Navieras base

Actualmente, MSC Cruceros mantiene su compromiso como naviera base en Alicante, y para 2026 está previsto que dos nuevas compañías se sumen a la operativa, reforzando el papel del puerto como punto de inicio y final de itinerarios por el Mediterráneo y el Atlántico. Se trata de Fred Olsen y Royal Caribbean.

La cubierta del crucero MSC Music. / ALEX DOMINGUEZ

La programación definitiva de escalas se irá completando en los próximos meses conforme las navieras cierren sus calendarios de viaje, aunque las previsiones ya apuntan a un 2026 de récord para el turismo de cruceros en Alicante. De hecho, y tal y como ya se adelantó, se espera que con el conjunto de escalas previstas en el Puerto de Alicante, se puedan alcanzar los 300.000 cruceristas.

Y todo ello, más allá del impacto que genera en la ciudad y el conjunto de la provincia, también genera beneficios para el propio puerto. Sin ir más lejos, la Autoridad Portuaria de Alicante cerró el ejercicio económico de 2024 aumentando un 3,8 % su cifra de negocio, lo que supuso alcanzar los 15,6 millones de euros e igualar prácticamente la mejor cifra histórica de ingresos del puerto, obtenida en 2007. Fue, principalmente, gracias al aumento del 11,6 % en la tasa al buque, impulsado por el crecimiento del tráfico de cruceros en un 20 %, y la llegada de grandes buques de graneles sólidos.