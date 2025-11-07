El récord de turistas lleva la facturación de Centauro por encima de los 100 millones

No son solo los hoteles o los restaurantes. El buen momento que atraviesa la industria turística en España se deja sentir también en las cuentas de todo tipo de negocios que dependen de la llegada de visitantes para hacer caja. Entre ellas, las empresas de alquiler de vehículos que, tras atravesar su particular Via Crucis con la pandemia y los problemas de suministro de nuevos automóviles, ahora baten récords de facturación.

Es el caso de Centauro, la compañía de rent-a-car del Grupo Mutua Madrileña con sede en Finestrat, que superó el año pasado los 106 millones de euros de cifra de negocio gracias al aumento de la demanda que se registró. Se trata de una cifra casi un 20 % superior a la del año anterior, fruto del aumento del número de turistas internacionales, que suponen la inmensa mayoría de los clientes de este negocio (los turistas nacionales suelen desplazarse en sus propios vehículos).

Por dar una idea de lo que esto supone, basta señalar que en 2019 -cuando el sector alcanzó su anterior techo, antes de la pandemia- la facturación de la firma se quedó en 72 millones de euros.

Más alquileres

Además, la cifra tiene más mérito aún si se tiene en cuenta que el año pasado Centauro sólo ingresó 3,1 millones de euros por la venta de los vehículos que retira de sus flotas -que suponen otra importante fuente de ingresos dentro de este negocio- frente a los casi 13 millones de euros del año anterior. Es decir, que el crecimiento del negocio puramente de alquiler fue incluso superior, de un 35,9 %, de acuerdo con los balances que la compañía ha presentado al Registro Mercantil.

Eso sí, a pesar de ingresar más dinero, los beneficios de la compañía se redujeron un 3,5 %, hasta los 3,89 millones de euros, por el aumento de costes. A este respecto no hay que olvidar el incremento de precios que han experimentado los coches en los últimos años, a lo que hay que sumar la subida de los tipos de interés, que ha encarecido la financiación.

Otro de los establecimientos de la compañía. / Matías Segarra

Con todo, como se señala en el informe de gestión, la compañía no escatimó y uno de los motivos de la mejora de los ingresos fue la rápida adaptación de la flota al aumento de la demanda.

En cuanto a las nuevas inversiones, Centauro abrió una nueva sucursal en España durante el año pasado, en Zaragoza, con lo que a cierre de año ya contaba con un total de 33 delegaciones en el país.

Expansión internacional

A esto hay que sumar la filiales que posee en el extranjero, desde que en el año 2016 -todavía con la firma en manos de la familia Devesa, que se la vendió al Grupo Mutua Madrileña en 2019- inició su expansión internacional. En estos momentos, Centauro opera en Portugal, Italia y Grecia, además de en España, con lo que cubre los principales mercados turísticos del continente.

La compañía también sigue desarrollando nuevos proyectos de innovación, como el que tiene en marcha para la apertura de los vehículos de su flota sin necesidad de disponer de la llave, solo mediante una aplicación del teléfono móvil.

El documento también recoge que la compañía ha llegado a un acuerdo para disponer de la financiación necesaria para la adquisición y renovación de su flota. La firma dispone de un plan de negocio a tres años, que prevé un aumento progresivo del nivel de actividad en los próximos ejercicios.