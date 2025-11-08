El colapso fuerza a los transportistas de Alicante a pasar la ITV fuera de la provincia

Sigue la situación de colapso en una parte de las ITV de la provincia de Alicante, hasta tal punto que está obligando a gran cantidad de transportistas a desplazarse a estaciones de territorios limítrofes como Murcia o Albacete para que los camiones puedan pasar las correspondientes inspecciones. En el sector se quejan de que tienen serias dificultades para conseguir citas, y que cuando acuden sin ella se ven obligados a realizar esperas de hasta cuatro horas. El problema se está dando aún a pesar de que el Consell ha alargado hasta final de año la mayoría de los contratos temporales en las estaciones, mientras tramita el lanzamiento de una oferta pública de empleo para la que, sin embargo, todavía no hay fecha. Desde el departamento autonómico de Industria, en cualquier caso, señalan que la de Alicante es la provincia que tiene mejor ratio para pedir cita ahora mismo, y que en todas las estaciones, salvo Benidorm y Ondara, hay citas para menos de 30 días.

Los problemas en las estaciones de ITV de la Comunidad Valenciana se están dando desde que, todavía con el anterior gobierno autonómico, la Generalitat decidió asumir su gestión a través de la empresa pública Sitval. Desde entonces se ha estado trabajando para intentar mejorar la calidad del servicio, primero, con una huelga de por medio, revisando los salarios de la plantilla y, también, a base de refuerzos de personal, sobre todo en los periodos de mayor demanda de citas, como es el verano. Pero lo cierto, y a pesar de los avances realizados, es que la situación no se acaba de normalizar, lo que ha acabado por colmar la paciencia de los transportistas.

La de Benidorm es, junto a la de Ondara, la estación donde hay más dificultades para conseguir cita. / David Revenga

La primera señal la lanzó hace un par de semanas la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET), cuando anunciaba la salida de su presidente, Carlos Prades, del consejo de administración de Sitval. ¿El motivo? Según explicaron, la falta de soluciones al colapso del sistema a nivel autonómico. La decisión, argumentaban, se producía tras más de un año de advertencias, propuestas y reclamaciones del sector ante la parálisis del servicio y el agravio que supone para las empresas del transporte. Una situación que, añadían, lejos de resolverse tras la reversión a la gestión pública, se ha agravado con esperas que superan las ocho semanas para conseguir citas, especialmente en el caso de vehículos pesados.

Pues bien, también en la Federación Provincial de Transportes de Alicante (Fetrama) hay malestar por lo que está sucediendo. Así lo señala su secretario general, Antonio Gabaldón, quien indica que "nosotros no estamos representados directamente en el consejo de administración de Sitval, pero apoyamos completamente la decisión de presidente de FVET de salir de este órgano, porque, a pesar de las buenas palabras, la realidad es que el problema persiste en las estaciones de ITV".

Cartel de una estación de ITV de la provincia. / David Revenga

Y eso es lo que está propiciando, destaca el propio Gabaldón, que muchos transportistas alicantinos opten por desplazarse a estaciones de territorios limítrofes, como Murcia o Albacete, para pasar la inspección técnica de los camiones. Según sus palabras, "tenemos muchas dificultades para que nos den cita, y la solución que nos propusieron de acudir sin ella tampoco está dando resultados, dado que tenemos que realizar esperas de hasta cuatro horas".

Una medida que se está adoptando con la finalidad de no tener que paralizar vehículos por no poder pasar la revisión, lo que implica perjuicios económicos, retrasos en las rutas y exposición a sanciones.

Desde el sector atribuyen lo que está sucediendo a la falta de estaciones y de personal cualificado para revisar vehículos pesados, así como la escasa presencia de líneas técnicas específicas para este tipo de flota. A ello, añaden, se suma la eliminación de horarios adaptados, como la franja de 6 a 7 horas, y la imposición del sistema de cita previa cerrada, que no se adapta a la operativa real del transporte profesional, especialmente el internacional.

Contratos

Lo cierto es que la situación denunciada por los transportistas se está dando aún a pesar de que la Conselleria de Industria, de la que depende el servicio, ha ampliado la mayor parte de los 104 contratos temporales que se realizaron para reforzar el servicio en verano. Una medida que se ha adoptado mientras se tramita una oferta pública de empleo de 80 plazas para el conjunto de la Comunidad, para la cual, sin embargo, todavía no hay una fecha concreta, aunque se confía en que sea en breve.

Desde la propia conselleria, no obstante, se destaca que Alicante es la provincia que tiene mejor ratio para solicitar cita previa, señalando que en todas las estaciones, menos en Benidorm y Ondara, hay citas para menos de 30 días. En el caso de estos dos municipios las esperas se van más allá de los 40 días, en una situación que este viernes también afectaba a Alcoy, según recogía la página web de Sitval.