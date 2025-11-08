Telefónica reduce su deuda en 1.800 millones con su reordenación en Latinoamérica

Telefónica recortará su deuda en 1.800 millones de euros una vez que contabilice las operaciones corporativas que tiene pendientes en Latinoamérica -Uruguay, Ecuador, Colombia y Brasil-, con lo que se quedará en 26.500 millones.

Esa cuantía supondrá una reducción de un 6,24% respecto a los 28.233 millones deuda con los que cerró en septiembre, según ha anunciado la directora General de Finanzas y Control para Telefónica, Laura Abasolo, con motivo de la presentación de resultados esta semana.

Cuando sume a su haber las ventas de las filiales de Uruguay y Ecuador, recortará su deuda en 700 millones, y cuando contabilice la de su filial de Colombia junto con la compra del 50% de la unidad de fibra en Brasil, recortará ésta en otros 1.100 millones, según fuentes de la compañía.

Telefónica ha salido este año de cinco países en Hispanoamérica: Argentina, Perú, Ecuador, Uruguay y Colombia (este último prevé cerrar la operación en unos "meses"), y mantiene presencia en otros tres: Venezuela, Chile y México, aunque con la intención de abandonar también estos mercados.

"Estamos trabajando para concentrar la mayoría de los impactos (de estas salidas) en 2025", ha afirmado Abasolo.

Baja el coste de la deuda

Más del 63% de la deuda de la multinacional española está negociada a tipo de interés fijo, con una vida media de 10,5 años. Su coste financiero medio es del 3,44%, inferior al registrado en septiembre de 2024, cuando se situaba en el 3,57%.

La deuda de Telefónica se redujo en septiembre un 1,6% interanual, aunque aumentó en 624 millones en el tercer trimestre y en 1.072 millones en los nueve primeros meses, debido en parte a la remuneración a los accionistas, que ascendió a 1.314 millones, según han detallado las citadas fuentes.

Esta deuda financiera no incluye los arrendamientos. Si se incorporaran, el total habría alcanzado 36.143 millones en septiembre de 2025.

La deuda, un quebradero de cabeza

La reducción del endeudamiento ha sido uno de los principales desafíos para los gestores de Telefónica.

Ya hace más de un década, cuando ésta alcanzó su récord histórico de 56.304 millones en un cierre de ejercicio, el de 2011, el equipo gestor, con César Alierta al frente, ya diseñó en 2012 un plan estratégico con la vista puesta en reducirla.

En aquel momento, el operador mantenía una fuerte presencia en toda Latinoamérica, donde acababa de comprar el 30 % de Vivo por 7.500 millones a Portugal Telecom para hacerse con el liderazgo en el mercado brasileño y estaba presente en una veintena de países.

Hoy en día, Brasil continúa siendo uno de sus principales mercados, aunque en Hispanoamérica su presencia se ha reducido hasta buscar una salida completa en el nuevo plan estratégico con horizonte 2030.

Las desinversiones en Hispanoamérica forman parte del plan estratégico de 2019, diseñado por José María Álvarez-Pallete -antecesor de Marc Murtra- cuando los principales objetivos del grupo se centraron en reducir deuda y mejorar su cotización en bolsa.

Esta estrategia de marcha de Hispanoamérica continuó en el plan que Álvarez-Pallete presentó en 2023 y concluirá con el que ha presentado Marc Murtra este pasado martes.