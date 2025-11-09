A la caza de la vivienda y todos sus detalles

Comprar una casa es una tarea harto difícil por muchos motivos y las plataformas inmobiliarias se han convertido en esa ventana por la que casi todos los usuarios pasan cuando comienza la aventura de comprar una vivienda ya sea nueva o de segunda mano. Pero la oferta es tan escasa en este campo que ahora mismo un inmueble es una inversión sobre la que se ponen muchos focos.

Así que tener la mejor información posible y la más completa era una tarea que Viktor Tishchenko vio como una oportunidad a partir de su experiencia en la comercialización inmobiliaria. Para materializar la idea se unió a Juan Giner, un desarrollador alicantino y actual CEO de Propiedad Inmobiliaria Online. Ambos comenzaron a diseñar desde cero una web con código propio hace un año que cumpliera los requisitos de poder crecer exponencialmente en el territorio nacional para ser una alternativa a grandes portales como Idealista o Fotocasa, «pero con mucha más información, donde estuviera todo», comenta Viktor Tishchenko.

Han arrancado con unas 7.000 promociones activas en España y 782 en la provincia

Los dos sonríen cuando se les compara con estas plataformas; sin embargo, todo proyecto emprendedor aspira a ser uno de los grandes. Como en todo arranque empresarial, el proyecto está vivo y ha derivado en dos iniciativas. «La primera y la que se encuentra más avanzada es ‘EstateNearMe.com’ que se dedica a proyectos tanto de obra nueva como segunda mano», explica Giner.

A estas alturas ya «tenemos identificadas más de 7.000 promociones activas en toda España en 2025 y 782 promociones de obra nueva en la provincia de Alicante», añade Viktor Tishchenko. Mientras enseñan el portal y cómo ha sido el proceso de creación, reconocen que hubo un momento en el que prácticamente tuvieron que borrar gran parte de lo construido y volver a empezar.

Surfeando por la página, como dirían los norteamericanos, la diferencia respecto a otros portales es su formato multilingüe. Hasta en 20 idiomas está disponible la información de cada inmueble. «Hemos empezado con Alicante y Málaga que son provincias donde hay muchos compradores extranjeros», explica Tishchenko.

Captura del portal inmobiliario que han puesto en marcha. / INFORMACIÓN

La traducción es uno de los aspectos, pues, que se ha cuidado y Viktor apunta a que su calidad es alta. «Hemos utilizado una versión pro de Chat GPT» y muestra la facilidad con la que se pasa de un idioma a otro.

La otra novedad es la cantidad de detalles sobre cada vivienda o promoción. Más allá de los filtros habituales como si tienen ascensor, piscina o número de habitaciones, Giner ha construido un modelo que «scrapea» de la documentación pública. «Scrapear, o web scraping» es una manera de obtener información de las páginas web a través de las líneas de código. Esta información se obtiene a medida que los usuarios navegan por Internet.

Está traducida a 20 idiomas y se dirige tanto a compradores nacionales como internacionales

No es la primera vez que las herramientas de inteligencia artificial demuestran que saben mirar más allá de los primeros resultados de Google y por eso en la ficha de cada vivienda, junto a la foto o el plano, el usuario va a encontrar la licencia, las calidades de los materiales, el desglose de precio por planta y letra, entre otra mucha. «Nos hemos encontrado que las agencias inmobialiarias como son pequeñas y no cuenta con mucho personal no pueden actualizar datos. Aquí la información es casi en tiempo real y muy actualizada», comentan.

«Cada desarrollo incluye planos descargables, memorias de calidades, renders en 3D, vídeos promocionales, documentación legal y actualizaciones sobre la fase constructiva. Este nivel de detalle supera al que suelen ofrecer las promotoras en sus páginas individuales».

«Hemos aprendido lo que no se tiene que hacer», indica Tishchenko en ese sentido y resalta la importancia de automatizar procesos. En este sentido, se presentan como una herramienta para los promotores y constructores, sin perder de vista al consumidor final.

Otra imagen del portal desarrollado por Juan Giner y Viktor Tishchenko. / INFORMACIÓN

Herramienta y valoraciones

«Somos nueve personas en el equipo, una parte estamos en Alicante y el resto teletrabajan», añade Juan Giner. Como informático, detalla que el portal «integra una solución SaaS llamada Metainmo que permite a promotoras y agencias gestionar sus proyectos desde un único panel».

«La capa de inteligencia artificial nos ayuda a tratar la información para cumplir con dos objetivos: el primero es no repetir y la segunda es limpiar, es decir, que lo que se publique tenga un interés y esté bien presentado», comentan.

Alberga un directorio para que interioristas o fabricantes exhiban sus productos

«Para nosotros también era importante contar con una parte de aprendizaje y esta es otra de las diferencias: nuestra flexibilidad para incorporar datos y crecer», señalan. Para mantener esa parte viva, existe un módulo que recoge las valoraciones de los compradores sobre la atención recibida, los plazos de entrega y la calidad de la vivienda. «Además, alberga un directorio que permite a arquitectos, interioristas, fabricantes de materiales o empresas tecnológicas crear un perfil, exhibir productos y recibir valoraciones».

Para resumir, ambos remarcan otra diferencia frente al actual sistema de venta online por «leads», es decir, por enlaces en las que el interesado ha mostrado un interés y ha dejado sus datos, lo que abre la ventana al contacto y posible venta. «Es una herramienta de búsqueda que rompe esa propuesta», concluye Viktor Tishchenko .