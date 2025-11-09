Menos empleos sumergidos y más contratos fraudulentos en Alicante

Los sindicatos llevan tiempo advirtiéndolo, los mecanismos de la economía sumergida han evolucionado. Si hace unos años lo más habitual era encontrar trabajadores que realizaban sus tareas sin estar dados de alta en la Seguridad Social, ahora el fraude más común es utilizar contratos con menos jornada de la que realmente realizan muchos profesionales para estar cubiertos en caso de que llegue un inspector, pero ahorrándose de forma indebida numerosos costes igualmente.

Es la realidad que refleja el último balance anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que consolida la tendencia ya detectada en ejercicios anteriores. Una tendencia reforzada por las propias directrices del Ministerio de Trabajo y Economía Social que dirige Yolanda Díaz, que ha dejado clara su prioridad de atajar este tipo de prácticas para evitar que el objetivo de la última reforma laboral -acabar con la precariedad- pierda efectividad por culpa de la mala utilización de las distintas modalidades contractuales.

De esta forma, durante 2024 la administración afloró 1.998 empleos entre trabajadores que no estaban dados de alta, extranjeros que carecían de permiso de trabajo y otro tipo de prácticas similares. Una cifra que sitúa a Alicante como la octava provincia con más empleo sumergido detectado, por detrás de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Tenerife, Las Palmas y Baleares.

Sin duda, sigue siendo una cifra vergonzosa y que pone de relieve la falta de escrúpulos de una parte del empresariado, pero también apunta a una considerable bajada con respecto a otros años. Por ejemplo, solo en el caso de los trabajadores sin contrato, el número de altas promovidas el año pasado fue de 1.044 frente a las más de 2.800 contabilizadas en 2023, según consta en los balances de la Inspección. Más estable fue la cifra de extranjeros empleados sin el correspondiente permiso, que sumó 598, once más que el año anterior.

Varias personas protestan contra la economía sumergida en una manifestación. / AXEL ALVAREZ

Por el contrario, se registra un incremento del 5 % en el uso fraudulento de la contratación y, en concreto, la Inspección obligó a transformar 11.860 contratos. El mayor volumen de irregularidades se detectó en el uso de la figura del fijo discontinuo, donde se obligó a cambiar la situación de 7.186 profesionales de la provincia para convertirlos en indefinidos ordinarios.

Las campañas realizadas en este sentido han afectado especialmente al sector del calzado, cuyos representantes han hecho públicas sus protestas al considerar que se está realizando una interpretación demasiado restrictiva de la legislación. La transformación de un fijo discontinuo en indefinido es obligatoria cuando se supera determinado porcentaje de la jornada anual, para evitar la trampa que hacen algunas compañías de utilizar esta fórmula para evitar pagar el mes de vacaciones de sus empleados.

Temporales

Junto a los anteriores, la Inspección de Trabajo también obligó a convertir en fijos a 2.274 asalariados que tenían contratos temporales, sin cumplir con los requisitos necesarios para ello. Cabe recordar que la última reforma laboral estableció el indefinido como el contrato por defecto y que para utilizar el temporal debe justificarse.

Con todo, durante el año pasado el tipo de fraude que más se incrementó o que, al menos, supuso un mayor aumento de las infracciones detectadas fue el relacionado con la contratación a tiempo parcial. Hasta 2.072 trabajadores vieron mejoradas sus condiciones por decisión de la autoridad laboral al comprobar que el número de horas que constaba en su contrato no se ajustaba a la realidad. Una cifra que multiplica por cinco a la contabilizada en 2023.

Se trata de una de las exigencias que venían reclamando los sindicatos, que alertaban del aumento de esta práctica en numerosos sectores para reducir el coste que suponía la obligación de realizar más contrataciones indefinidas. Lo que se ha denominado el fraude de la media jornada, ya que habitualmente consta ese horario, aunque se hagan las 40 horas de rigor, la mitad de ellas bajo manga.

Por último, fruto de las actuaciones de control también se transformaron 328 contratos que se habían acogido a algún tipo de bonificación sin cumplir con los requisitos necesarios.