Square1: innovación digital con alma internacional y corazón en España

En un mundo donde la transformación digital avanza a una velocidad vertiginosa, Square1 se ha consolidado como una de las empresas europeas de referencia en el desarrollo de soluciones tecnológicas a medida. Fundada en Irlanda en 2013, la compañía cuenta hoy con oficinas en Dublín, Londres, Sophia Antipolis, Medellín y, sobre todo, en Alicante, donde se ubica su mayor sede y desde donde se gestionan muchos de sus proyectos internacionales.

Desde su llegada a España, Square1 ha crecido de manera constante gracias a un modelo de trabajo basado en la excelencia técnica, la cercanía con el cliente y un profundo conocimiento del entorno digital. Su equipo multidisciplinar, formado por más de 85 profesionales distribuidos en más de 14 países, combina la experiencia internacional con una visión local que les permite acompañar a empresas y creadores en todo el proceso de digitalización.

De la estrategia al producto

La filosofía de Square1 se basa en convertir las ideas en productos reales. Para lograrlo, la empresa ofrece un servicio integral que abarca desde la consultoría estratégica hasta el desarrollo y el soporte técnico continuo.

En su división de consultoría, Square1 ayuda a las empresas a definir e implementar estrategias digitales personalizadas, trabajando mano a mano con sus equipos internos. En el área de desarrollo de software, su experiencia en proyectos de distintos sectores permite identificar las tecnologías más adecuadas para cada reto, asegurando soluciones escalables, seguras y eficientes.

Su equipo de desarrollo web y móvil es uno de los pilares de la compañía. Con especialistas en UX/UI, diseño, front-end y back-end, acompañan a cada cliente desde la idea inicial hasta el lanzamiento del producto, ofreciendo experiencias digitales de primer nivel tanto en iOS y Android como en tecnologías multiplataforma como Flutter.

Evento es una plataforma white label para la gestión de eventos y acreditaciones utilizada por organizaciones de distintos sectores. / A Fraser

Otro de sus grandes diferenciales es su profundo conocimiento en pagos en línea. Square1 fue la primera agencia certificada por Stripe en el mundo, y hoy sigue siendo un socio de referencia en la integración de soluciones de pago para empresas de todo tipo. Su experiencia con Stripe le ha permitido crear sistemas que optimizan la conversión, mejoran la experiencia de usuario y facilitan la expansión internacional de los negocios online.

Casos de éxito y proyectos desarrollados en España

La presencia de Square1 en España no es solo una apuesta estratégica, sino también el resultado de una relación cada vez más estrecha con el tejido empresarial local. Desde su sede en Alicante, la compañía ha participado en el desarrollo y la consultoría tecnológica de numerosos proyectos tanto en España como en otros mercados internacionales.

Entre ellos destaca Evento, una plataforma white label para la gestión de eventos y acreditaciones utilizada por organizaciones de distintos sectores, incluidas varias en España, que confían en esta solución para optimizar sus procesos de registro, acreditación y venta de entradas.

Asimismo, Square1 ha prestado servicios de consultoría tecnológica a empresas como Northius, grupo líder en formación online, colaborando en la personalización de Stripe Billing y ofreciendo formación y enablement sobre el uso avanzado del ecosistema Stripe.

Otro caso relevante es el de FeverUp, compañía con una fuerte presencia en España especializada en la organización y venta de experiencias inmersivas y eventos en directo. Square1 desarrolló para ellos una solución de pagos con Stripe que permite gestionar transacciones presenciales en sus eventos, ampliando así su oferta más allá del canal online.

Esta diversidad de proyectos demuestra la flexibilidad, experiencia internacional y capacidad técnica del equipo, capaz de adaptarse a las necesidades de startups, pymes y grandes corporaciones, acompañándolas en todo el proceso de transformación digital.

«Desde Alicante estamos impulsando proyectos que nacen aquí y llegan a todo el mundo», afirma Diego Solórzano, cofundador y COO de Square1. «España tiene un ecosistema digital en pleno crecimiento, y queremos ser parte activa de esa evolución, ayudando a transformar ideas locales en productos con proyección internacional».

Visión centrada en el cliente

Para Square1, la tecnología no es un fin en sí mismo, sino un medio para impulsar el crecimiento de las empresas. Cada proyecto se diseña de forma colaborativa, con el objetivo de construir productos que no solo sean funcionales, sino que generen un verdadero impacto en la experiencia del usuario final.

El servicio de soporte técnico continuo es otra de las claves del éxito de la empresa. «Nuestro trabajo no termina cuando finaliza el proyecto», señalan desde la compañía. Desde asistencia puntual hasta soporte 24/7, Square1 garantiza que sus clientes puedan operar con total tranquilidad y mantener sus productos siempre actualizados.

Talento, colaboración y crecimiento global

La fuerza de Square1 reside en su equipo humano. Ingenieros, diseñadores, estrategas y especialistas en producto trabajan en un entorno colaborativo que fomenta la innovación constante. Este enfoque ha permitido a la empresa posicionarse como un socio tecnológico de confianza para marcas internacionales, a la vez que refuerza su compromiso con el desarrollo digital en España.

Con su lema «Convertimos tus ideas en productos», Square1 continúa expandiendo su presencia en el mercado ibérico, apoyando tanto a empresas consolidadas como a nuevos emprendedores que buscan transformar sus ideas en realidades digitales.

Para una compañía nacida en Irlanda, pero con su corazón operativo en Alicante, el futuro pasa por seguir creciendo desde la innovación, la cercanía y la excelencia técnica. En un contexto cada vez más digital, Square1 representa una historia de éxito internacional que ha encontrado en España su base más sólida para seguir construyendo el futuro.