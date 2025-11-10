Alicante inicia la campaña de oliva en plena caída del precio del aceite

Después de una campaña de oliva, la del año pasado, que fue totalmente desastrosa debido a la raquítica cosecha que propició la sequía, las cosas han cambiado de forma radical este año con un incremento de la producción del 70% que permitirá llegar a los 60 millones de kilos en el conjunto de la provincia de Alicante. Pero, como suele suceder, no todo es oro lo que reluce, dado que esta mejora de la producción no se va a ver acompañada para los productores por los precios, que se encuentran en estos momentos en plena caída libre. Y es que la cotización del aceite está regresando a la normalidad tras las fuertes subidas registradas hace dos años, hasta tal punto que en la actualidad el virgen extra se mueve alrededor de los 4 euros el litro, cuando llegó a situarse cerca de los 9 euros. Un precio, el actual, que el sector entiende insuficiente, al afirmar que para mantener la rentabilidad sería necesario que se moviese entre los 5 y los 6 euros.

El olivarero es un sector que se ve sometido de forma habitual a continuas oscilaciones. Así, la de 2023 fue una campaña muy positiva para los productores de aceite de la provincia de Alicante, toda vez que, después de encadenar varias campañas calamitosas, la baja cosecha que se registró en Andalucía propició que los precios se disparasen, hasta alcanzar niveles tres veces superiores a los que se venían manejando hasta ese momento. De eso se aprovechó el territorio alicantino, que al contrario que el andaluz, recolectó más de media cosecha, lo que generó unos rendimientos económicos elevados.

Elaboración de aceite tras el proceso de prensado de l.as aceitunas. / Juani Ruz

La situación, sin embargo, se torció totalmente el año pasado, cuando los acontecimientos se desarrollaron a la inversa. Y es que mientras en Andalucía aumentó de forma más que notable la producción, en la provincia sucedió todo lo contrario. La fuerte sequía propició que la cosecha cayera en picado, de tal manera que apenas se pudieron recolectar alrededor de 20 millones de kilos, impidiendo que se pudiesen aprovechar unos precios que seguían siendo bastante elevados. De hecho, el balance de la campaña fue de unas pérdidas que se situaron alrededor de los 40 millones de euros.

Pues bien, dentro de esta dinámica oscilante, la situación ha vuelto a cambiar en la campaña que acaba de arrancar. Y en este caso para bien en lo que respecta a la cosecha, aunque no tanto en lo que respecta a los precios.

Así lo señala José Miguel Ferrando, de la Almàssera de Millena, quien señala que «este año vamos a contar con una buena producción, por un lado por el comportamiento cíclico del cultivo, que propicia que a un año de baja cosecha le siga otro de más kilos, y por otro, por las lluvias, que este año han sido más generosas y, además, han caído en momentos clave para los olivos».

Agricultores depositando las aceitunas en los exteriores de la Almàssera de Millena. / Juani Ruz

La calidad, asimismo, está siendo buena. «En este inicio de campaña el rendimiento es un poco bajo, pero las aceitunas están sanas y no ha habido problemas de plagas», enfatiza.

El lado negativo para los productores, no así para los consumidores, es que los precios del aceite están retrocediendo de manera significativa. Según Ferrando, «ahora mismo están bastante flojos. Ya el año pasado descendieron, pero en la actualidad se encuentran un poco por encima de los 4 euros, cuando se llegaron a alcanzar hace dos años los 9 euros».

Una circunstancia que, una vez más, guarda una relación directa con la campaña que se espera en Andalucía, el principal productor a nivel nacional, que de nuevo será notable a nivel de volumen.

Exteriores de la Almàssera de Millena. / Juani Ruz

La rentabilidad tanto para los agricultores como para los productores, por tanto, sufrirá un importante descenso, y más para un territorio como el alicantino. Ferrando destaca, en este sentido, que «hay que tener en cuenta que aquí, debido a los abancalamientos y la abrupta orografía de las zonas de cultivo, es bastante más cara la recolección que en Andalucía, donde los grandes latifundios permiten mucho más la mecanización».

En parecidos términos se expresa Hugo Quintanilla, productor de la firma Señoríos del Relleu y representante sectorial de Asaja Alicante, quien coincide en el incremento de la cosecha que se espera para este año, pero también en el pronunciado descenso de la cotización del aceite. «Es evidente -remarca- que el incremento que se registró hace dos años no era normal, pero estamos viendo cómo los precios se están hundiendo a una velocidad más que notable, y no queremos llegar a lo que pasó antes de 2023, cuando la cotización era tan baja que prácticamente se tenía que trabajar a pérdidas. No compensaba ni a los productores ni a los agricultores».

Rentabilidad

Y ese es el temor que impera ahora en el sector alicantino, incidiendo precisamente en el hecho de que «aquí tenemos gran parte de los cultivos en zonas montañosas y los costes, consecuentemente, son bastante más elevados. Para mantener una rentabilidad adecuada serían necesarios unos precios de al menos 5 o 6 euros».

Coincide con esta apreciación Enric Simó, portavoz sectorial del aceite en La Unió Llauradora, quien considera que los precios se estabilizarán esta campaña alrededor de los 4,5 euros o 5 euros, remarcando que todo aquello que se sitúa por debajo de estas referencias deja de ser rentable tanto para los agricultores como para los productores.

Respecto a la cosecha, Simó destaca que, tras el desastre del año pasado, se volverá a una campaña que califica como «normal», gracias a las lluvias registradas a lo largo de los últimos meses, que han dejado atrás la fuerte sequía que asoló los campos, y que prácticamente acabó afectando a todos los productos hortofrutícolas, que registraron importantes mermas de producción.

Desde La Unió, en cualquier caso, se siguen lamentando las dificultades a las que se enfrentan los agricultores, empezando por los recortes en las ayudas comunitarias procedentes de la Política Agraria Común (PAC).