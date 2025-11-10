Confinadas las aves de corral de 42 municipios de Alicante para prevenir la gripe aviar

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha decretado a partir de este lunes el confinamiento de las aves de corral de 42 municipios de la provincia de Alicante con la finalidad de prevenir la gripe aviar. Forman parte del listado de casi 1.200 poblaciones que se van a ver afectadas por esta medida en el conjunto de España, ante el aumento del riesgo de propagación de la enfermedad por la proliferación de casos en Europa, sobre todo en aves silvestres. En el caso de la provincia, las localidades se encuentran situadas básicamente en el entorno de los humedales de las Salinas, El Hondo, La Mata y La Marjal, si bien se trata de una acción que básicamente solo afectará a corrales particulares, al no haber grandes granjas o que bien no crían en exterior.

El Ministerio liderado por Luis Planas, de acuerdo con las comunidades autónomas, ha activado un paquete de medidas de protección frente a la gripe aviar, entre las cuales figura el confinamiento de las aves de corral en las zonas consideradas de especial riesgo y vigilancia, integradas por un total de 1.199 municipios en el conjunto del país.

Un grupo de aves de corral en el interior de una granja. / EP

Las zonas de riesgo en la provincia de Alicante son las Salinas de Santa Pola y el parque natural de El Hondo, La Mata de Torrevieja y La Marjal de Pego-Oliva, por lo que los 42 municipios afectados se sitúan en sus inmediaciones.

Entre las medidas adoptadas figura la prohibición de criar aves al aire libre. Eso sí, con la particularidad de que cuando esto no sea posible, se podrá autorizar por parte de la autoridad competente el mantenimiento de estas aves en el exterior mediante la colocación de telas pajareras o cualquier otro dispositivo que impida la entrada de pájaros silvestres,

De igual forma, se prohíbe dar agua a las aves de corral procedente de depósitos a los que puedan acceder aves silvestres, salvo que sea tratada para garantizar que esté libre de virus de influencia aviar.

Aves acuáticas en el parque natural de El Hondo. / MATIAS SEGARRA

También se incluye la prohibición de utilizar pájaros de los órdenes anseriformes y charadriformes como señuelo o la de criar patos y gansos con otras aves de corral.

Tampoco podrá haber aves de corral u otro tipo de aves cautivas en los centros de concentración de animales, incluidos los certámenes ganaderos, muestras, exhibiciones y celebraciones culturales, así como cualquier concentración de aves de corral u otro tipo de aves cautivas.

Camperos

Pese a la extensión geográfica de la zona afectada por estas medidas, el impacto será escaso y se circunscribirá, básicamente, a los corrales particulares. Así lo señala el presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, quien destaca que en estas áreas no hay granjas de aves de corral que críen en el exterior. "La medida -indica- está enfocada a las granjas de aves y huevos camperos, que están al aire libre".

Para el resto del territorio situado fuera de las zonas de riesgo, el Ministerio pide extremar las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas, especialmente las destinadas a evitar el contacto con aves silvestres. También reclama reforzar la vigilancia pasiva y notificar con urgencia cualquier sospecha de enfermedad a los veterinarios oficiales.