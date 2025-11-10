Convenio entre el Puerto de Alicante y Cedelco para fomentar el comercio exterior

La Autoridad Portuaria de Alicante (APA) y el Círculo Empresarial de Elche y Comarca (Cedelco) reafirman su apuesta por impulsar el crecimiento económico y la competitividad internacional del tejido empresarial de la provincia a través de la firma de un ambicioso protocolo de colaboración que sitúa al puerto de Alicante como eje estratégico para el desarrollo del comercio exterior.

Ambas entidades comparten el convencimiento de que el comercio exterior es un motor clave para la generación de riqueza, empleo y dinamismo empresarial, y que el puerto de Alicante representa una infraestructura fundamental para conectar empresas locales con el resto del mundo.

El puerto de Alicante, por su ubicación y capacidades, es punto de salida y entrada de productos industriales, tecnológicos, agrarios y de servicios, permitiendo que sectores tan diversos como la robótica, la industria química, el calzado o el caucho puedan acceder a los grandes mercados globales. El protocolo establece un marco de colaboración que permitirá a las empresas asociadas a Cedelco beneficiarse de información estratégica sobre tarifas y bonificaciones, asesoramiento logístico, acceso a espacios e infraestructuras y la posibilidad de reforzar su posicionamiento internacional a través de la utilización eficiente de los servicios portuarios.

Vista aérea del puerto de Alicante. / ALEX DOMINGUEZ

En un escenario globalizado, donde la competitividad depende cada vez más de la capacidad de internacionalización, la alianza entre la APA y Cedelco es una respuesta concreta a la necesidad de multiplicar las oportunidades para exportadores e importadores, potenciando la diversificación de mercados y consolidando al puerto de Alicante como referente logístico del Arco Mediterráneo.

Entre los compromisos adquiridos por la APA destacan el asesoramiento técnico y logístico, la organización de jornadas formativas sobre tendencias en logística internacional y digitalización, así como la promoción de sinergias entre diferentes sectores. De igual modo, Cedelco se compromete a difundir entre su red de asociados las ventajas de operar a través del puerto de Alicante, facilitar el acercamiento entre operadores logísticos y las empresas exportadoras y fomentar iniciativas conjuntas que permitan mejorar los procesos de exportación e importación.

Cuatro años

El protocolo tendrá una duración inicial de cuatro años y prevé la constitución de una comisión mixta de seguimiento, garantizando el cumplimiento de los objetivos y la adaptación a nuevos desafíos que puedan surgir en el comercio exterior.

Con este acuerdo, la Autoridad Portuaria de Alicante ratifica su vocación de servicio a la sociedad y a la economía, apostando por un modelo logístico sostenible, eficiente y en permanente diálogo con el tejido empresarial, convencida de que el futuro de la provincia pasa, en gran medida, por su apertura decidida a los mercados internacionales.