Innovación y talento: AITEX celebra la gala de sus Premios Empresariales 2025 este 13 de noviembre

AITEX, centro de investigación e innovación con sede en Alcoy y referente nacional en los sectores textil y cosmético, impulsa desde hace años los Premios Empresariales AITEX con el objetivo de fomentar la competitividad, el talento y la sostenibilidad en el tejido empresarial español. Estos galardones se han consolidado como una plataforma que visibiliza el esfuerzo de las empresas por innovar y generar impacto positivo en su entorno, tanto en la industria como en la sociedad.

En su edición de 2025, los Premios Empresariales AITEX han recibido más de un centenar de candidaturas procedentes de toda España. Un jurado formado por especialistas de reconocido prestigio ha seleccionado a cinco finalistas por categoría —textil, cosmética y emprendimiento— en función de la calidad, el valor diferencial y el grado de innovación de sus proyectos.

Las empresas finalistas reflejan la diversidad y la proyección de estos galardones, con un 60% de participantes de fuera de la Comunidad Valenciana y representación de provincias como Barcelona, Madrid, Pontevedra, Granada o Valladolid, además de Alicante y Valencia.

Ganadores de la última edición de los Premios Empresariales AITEX. / AITEX

Innovación y sostenibilidad como ejes clave

Entre las finalistas del Premio AITEX a la innovación y/o sostenibilidad en textil destacan proyectos que transforman la industria mediante soluciones que mejoran la eficiencia y reducen el impacto ambiental, como la detección inteligente de defectos en tejidos, la creación de materiales sostenibles a partir de residuos o tejidos capaces de purificar el aire.

En la categoría de cosmética, las empresas seleccionadas apuestan por la biotecnología, los ingredientes naturales y las formulaciones seguras y sostenibles, con innovaciones que van desde la cosmética sólida a la transformación de microalgas en ingredientes de alto rendimiento.

Por último, el Premio AITEX a la mejor iniciativa emprendedora reconoce propuestas disruptivas en sectores como la ciberseguridad, la medición del impacto ambiental, la biotecnología o la economía circular aplicada al textil.

Los ganadores se darán a conocer durante la gala de entrega de los Premios Empresariales AITEX 2025, que se celebrará el jueves 13 de noviembre a las 17:30 h en la sede de AITEX. / INFORMACIÓN

Una gala empresarial para compartir conocimiento

Los ganadores se darán a conocer durante la gala de entrega de los Premios Empresariales AITEX 2025, que se celebrará el jueves 13 de noviembre a las 17:30 h en la sede de AITEX (Carretera de Banyeres, 10, Alcoy). El evento reunirá a las empresas finalistas, a representantes del tejido empresarial, instituciones y entidades del ámbito de la innovación y la sostenibilidad.

La inscripción al evento es gratuita, abierta al público general y puede realizarse ya a través de este enlace

La jornada incluirá una conferencia magistral a cargo de Miquel Lladó, experto en estrategia empresarial y liderazgo, bajo el título “Enamorarse del futuro: cómo prepararnos hoy para ganar mañana”. Su intervención ofrecerá una visión práctica sobre cómo anticiparse al cambio y convertir la incertidumbre en ventaja competitiva.

Una cita con la innovación en Alcoy

La gala de los Premios Empresariales AITEX 2025 será uno de los actos más destacados del 40 aniversario del centro, consolidando a Alcoy como punto de encuentro de la innovación, la sostenibilidad y el talento empresarial en España.

Inscripción gratuita y abierta el público

Quienes deseen asistir pueden reservar su plaza en esta web y formar parte de esta celebración que reconoce el esfuerzo de las empresas que están marcando el futuro de la industria.