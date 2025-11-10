Lokímica crece un 16 % y roza los 18 millones de facturación

Seguir creciendo, pero manteniendo la rentabilidad. Ese es el objetivo que se ha marcado Lokímica para los próximos años, tras haber cerrado un ejercicio en el que ha logrado mejorar tanto su cifra de negocio, como sus beneficios y en el que, además, cerró o renovó un buen número de contratos.

En su segundo año integrada en el grupo Rentokil, la firma alicantina de control de plagas anotó una cifra de negocio de 17,8 millones de euros, lo que supone un incremento del 16,4 % con respecto al ejercicio anterior, de acuerdo con las cuentas que la firma ha entregado en el Registro Mercantil.

Una mejora que también se trasladó a la cuenta de resultados, con un beneficio de explotación de 3,4 millones de euros, un 23,3 % más, y un resultado final de 2,5 millones de euros, que supera en un 12,2 % al contabilizado en 2023.

La compañía también cuenta con un fondo de maniobra envidiable, de más de 13 millones de euros, de acuerdo con el mismo documento.

Trabajos de control de plagas de Lokímica. / INFORMACIÓN

"Los buenos resultados de 2024 confirman que vamos en la dirección correcta. Han sido el reflejo de un trabajo muy sólido en lo comercial y en la excelencia operativa, siempre con el cliente en el centro. La integración en el grupo Rentokil nos ha aportado escala, metodología y capacidad de inversión para acelerar la innovación y reforzar nuestro modelo de servicio, combinando la cercanía de un equipo local con los estándares globales de una multinacional líder", asegura el gerente de la firma, Noé García Mújica.

Contratos

Entre los numerosos concursos públicos que se adjudicó la compañía -una de sus principales vías de negocio-, destacan el que consiguió de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla para los años 2025 a 2027, adjudicado en unos 426.000 euros; el de la Universidad de Murcia, por 186.000; o el del ayuntamiento de esta misma localidad, por más de un millón.

También firmó nuevas adjudicaciones con Adif -uno de sus clientes habituales-; con el Metro de Madrid (un acuerdo de casi 700.000 euros) o con el aeropuerto de Alicante-Elche, donde se encarga de la desratización, desinsectación y desinfección de las instalaciones.

Una buena racha que la compañía ha continuado ya en este 2025, en el que, entre otros, ha logrado varios contratos para el control de la plaga del virus del Nilo, que en años anteriores ha tenido en vilo a varias poblaciones andaluzas. Una tarea en la que la firma está utilizando tecnologías de vanguardia.

"Hemos apostado por tecnología útil para el día a día: drones para inspecciones en entornos complejos, monitorización digital, analítica de datos e inteligencia artificial para anticipar riesgos y optimizar tratamientos. Todo ello nos permite ser más ágiles, más trazables y más seguros, reduciendo el impacto y mejorando la eficacia de cada intervención", asegura el gerente de Lokímica.

El ejecutivo también destaca la apuesta por el talento, en una plantilla que finalizó el pasado ejercicio por encima de las 330 personas.

"Miramos al futuro con responsabilidad. Seguiremos invirtiendo en soluciones de alto valor añadido, en la colaboración con nuestros clientes y en procesos cada vez más sostenibles. Nuestro propósito no cambia: proteger la salud pública, mejorar la calidad de vida de las personas, y ofrecer un servicio fiable con los máximos estándares de calidad y siempre respetuosos con el medio ambiente", concluye García Mújica.