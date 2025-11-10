Mercadona crea 55 empleos con la apertura de un nuevo supermercado en Petrer

Mercadona ha creado 55 puestos de trabajo con la apertura de un nuevo supermercado eficiente en la provincia de Alicante, concretamente en Petrer. La tienda en cuestión, que incorpora mejoras a nivel medioambiental, tecnológico y de servicio, ha supuesto una inversión de casi 7 millones de euros por parte de la compañía. Además, en su construcción han participado 59 proveedores, que a su vez han dado empleo a 115 personas durante la fase de obras.

El nuevo supermercado eficiente, ubicado en la plaza de Luvi, cuenta con una superficie de sala de ventas de 1756 metros cuadrados e incorpora la sección "Listo para Comer", con una amplia oferta de platos, bebidas refrigeradas y una zona de descanso para los clientes.

Desde la puesta en marcha de esta sección, en 2018, la compañía se ha ido adaptando a las necesidades y tendencias de consumo de los clientes. Muestra de ello es el surtido que ofrece, que cuenta con comidas elaboradas, muchas de ellas tradicionales y al más puro estilo “casero”, como las croquetas o la ensaladilla rusa, o platos principales, como arroces, pasta o hamburguesas y bocadillos.

Aspecto del nuevo supermercado de Mercadona. / INFORMACIÓN

Además, en línea con la estrategia medioambiental de Mercadona, esta sección sirve gran parte de sus platos en envases fabricados con materiales naturales, como la caña de azúcar (material compostable), el cartón o el papel.

Este nuevo supermercado eficiente, explican desde la empresa, dispone de unas características pioneras que responden a la apuesta de la compañía en ofrecer una experiencia de compra óptima y confortable. Un espacio amplio y diáfano, que facilita la entrada de luz natural, y con colores cálidos en la delimitación de los distintos ambientes.

Ergonomía

Con el objetivo de facilitar las tareas diarias de las personas que conforman la plantilla, el supermercado incluye múltiples medidas que abogan por la ergonomía y que eliminan sobreesfuerzos. Por ejemplo, el mueble de caja Mercadona se ha desarrollado en colaboración con el Instituto de Biomecánica de Valencia. La tienda también dispone de zonas comunes para que los empleados disfruten de una mayor comodidad en sus momentos de descanso, así como un comedor equipado y unas taquillas personales amplias y cómodas.

Además, esta tienda está completamente conectada tecnológicamente, mediante la integración de una serie de dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas para los trabajadores con los que poder compartir información desde cualquier sección de la tienda, lo que facilita la autogestión del supermercado y agiliza los procesos de toda la cadena. Todo ello permite optimizar los procesos y conocer la gestión de la tienda en tiempo real, lo que facilita la toma de decisiones y contribuye así a una mayor agilidad, especialmente en la gestión de los productos frescos.

La sección de "Listo para Comer". / INFORMACION

A nivel medioambiental, se han tomado medidas que reducen el consumo energético gracias a una mejora del aislamiento térmico y acústico, optimizando los materiales y el grosor de paredes y techos y con nuevos arcones de congelado más eficientes energéticamente y respetuosos con el medioambiente. Asimismo, cuenta con un sistema de iluminación LED automatizado que se regula según zonas y momentos del día, para una gestión energética mucho más eficiente.

El horario de apertura de este supermercado es de lunes a sábado, de 9 a 21,30 horas. Dispone de un aparcamiento de 153 plazas para facilitar el acto de compra a todos los clientes que se desplacen en vehículo privado, cuatro de ellas para vehículos eléctricos. Además, Mercadona tiene habilitado su servicio de compra online a través de la página web www.mercadona.es.

Con esta nueva apertura, concluyen en Mercadona, los clientes se beneficiarán de su conocida política comercial SPB (Siempre Precios Bajos), que permite que realicen sus compras de forma estable, comprando solo lo que necesitan y siempre con la máxima calidad al mejor precio, sin depender de descuentos, promociones o folletos.