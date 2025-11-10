La naviera JSV refuerza su línea entre Alicante y Turquía abriendo una delegación en Estambul

Buenas noticias para el puerto de Alicante. La naviera JSV ha anunciado la apertura de una nueva sede en Estambul, donde ya trabajan una decena de empleados. El operador logístico multimodal refuerza así su presencia en Turquía, tras la consolidación y crecimiento de la línea que conecta ambos países desde el recinto portuario alicantino. El objetivo de la compañía es implantar en este país el mismo modelo de negocio que ya tiene en Canarias, archipiélago que también está conectado con Alicante.

“La apertura de nuestra primera delegación internacional representa un paso decisivo en la internacionalización de JSV. Turquía es un socio estratégico clave y, con nuestra presencia allí, reforzamos nuestro compromiso de estar cerca de nuestros clientes y ofrecerles soluciones eficientes, rápidas y personalizadas”, comenta Sonia Herzog, CEO del grupo JSV.

La terminal de JSV en el puerto de Alicante. / ALEX DOMINGUEZ

Con esa filosofía operan la línea marítima Road-Sea, con la que ofrecen una conexión marítima tan rápida como el transporte en camión y con la misma capacidad pero con un impacto medioambiental mucho más reducido.

JSV comenzó a operar su línea marítima entre Turquía y España en el año 2020, si bien la escala desde Alicante (la otra es Barcelona) arrancó hace ahora poco más de un año.

Con esta apertura, JSV confirma su apuesta por el crecimiento en Turquía y avanza en el plan de expansión internacional que el grupo impulsa desde hace años y que ha acelerado tras la entrada en su capital de Nazca Capital.

La CEO del Grupo JSV, Sonia Herzog. / INFORMACION

“Es un gran avance en nuestra internacionalización y también en nuestro modelo de crecimiento. Queremos llevar a Turquía el modelo de negocio que tanto éxito ha tenido y tiene en Canarias: líneas exprés, con contenedores especiales adaptados, servicios logísticos integrales y control directo en todas las fases”, explica Sonia Herzog.

Precisamente este año, cuando ya cuenta con sede propia en Estambul, JSV ha anunciado su presencia con stand propio en la feria internacional del sector, Logitrans 2025, que se celebra en Estambul los días 19, 20 y 21 de noviembre.

La puesta en marcha de esta delegación supondrá, en definitiva, un nuevo impulso para la línea entre Alicante y Turquía que, como ya se avanzó, ha permitido mover 15.772 contenedores TEUs en el primer año de funcionamiento, siendo los biocombustibles, los químicos y los minerales no metálicos los productos que más se han desembarcado. Se trata, además, de una conexión estratégica, toda vez que Turquía es un nodo clave en el Mediterráneo oriental, actuando como puente entre Europa, Asia y Oriente Medio.

El Grupo JSV es un operador logístico multimodal especializado en líneas Short Sea Shipping ágiles y en la innovación de soluciones "door to door" a medida con medios propios. Cuenta con más de 270 empleados en siete delegaciones, seis en España y la última recientemente inaugurada en Estambul.

Inversiones

Para ofrecer un servicio integral, multimodal y sostenible, el grupo ha realizado importantes inversiones en sus propias terminales (ferroviaria y portuaria), modernos hubs, entre los que se encuentra el de Alicante, y puertos secos, así como en la adquisición de sus propios buques de nueva generación que, no sólo garantizan el cumplimiento de la normativa medioambiental en el transporte marítimo, sino que están adaptados a las futuras restricciones.

También destaca su inversión en sus contenedores, tanto en la adquisición de nuevas unidades, como en su mantenimiento y reparación o en el diseño de sus propios equipos especiales. De esta forma, JSV ha formado un parque de más de 5.000 contenedores propios, con especial presencia de los 45’ Pallet Wide High Cube y Super High Cube, con la misma capacidad que un camión.

Desde su terminal en el puerto de Alicante tiene con la ya citada conexión con Turquía, así como con las ya tradicionales líneas de Canarias. También dispone de enlaces ferroviarios tanto con Madrid como con su centro logístico en Miranda de Ebro.