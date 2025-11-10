La subida de tipos, la crisis de los 'puretech' y la devaluación del stock pasan factura a los resultados de Marcos Automoción

Cara y cruz para Marcos Automoción, uno de los mayores grupos empresariales de la provincia y también uno de los grandes grupos de concesionarios del país. Por un lado, la firma con sede en Orihuela logró mantener e incluso incrementar su volumen de facturación, a pesar de la incertidumbre y los problemas que aquejaron a todo el sector. Pero, por el otro, el conglomerado no pudo evitar la entrada en números rojos ante el aumento de los costes -en especial los financieros-, el sobre estocaje de años anteriores y las consecuencias de la crisis de los motores puretech, que afectaron a dos de las marcas más importantes que distribuye, como son Peugeot y Citroën.

Así, por segundo año consecutivo, el grupo se quedó a las puertas de alcanzar los mil millones de facturación, al alcanzar una cifra de negocios de 980 millones de euros, un 0,54 % más, de acuerdo con los datos contenidos en las cuentas oficiales remitidas al Registro Mercantil.

La venta de vehículos nuevos aportó más de la mitad de esa cifra, con un total de 556 millones de euros, unos tres menos que en el ejercicio anterior; mientras que la comercialización de vehículos de ocasión se redujo hasta los 219 millones, 11 menos que en 2023.

Unas caídas que se vieron compensadas por la actividad de taller, con un aumento de los ingresos por la venta de recambios y similares, con 136 millones; y de la prestación de servicios, que sumó otros 46,6 millones. Eso sí, las comisiones por financiación cayeron de los 22,6 a los 19 millones.

Resultados

Este mantenimiento de la cifra de ingresos no fue suficiente para lograr que el grupo esquivara los números rojos, ante el incremento de los gastos. Así, el resultado consolidado de Gemarbe XXI SLU, la matriz del conglomerado, finalizó el año pasado con unas pérdidas de casi 2,3 millones de euros, en contraste con el beneficio de casi 7,8 millones del ejercicio anterior.

Unos resultados negativos que desde la propia firma atribuyen a múltiples factores, como la subida de los tipos de interés, que elevó los gastos financieros del grupo desde los 14,6 hasta los 17,6 millones. Además, el propio aprovisionamiento de la compañía -es decir, la compra de los vehículos y los recambios a los fabricantes- también supuso un gasto de diez millones más que en el ejercicio anterior, ante el encarecimiento que han sufrido la mayoría de automóviles y piezas desde que estalló la crisis inflacionaria, con el final de la pandemia y la guerra de Ucrania.

Uno de los establecimientos del grupo, en imagen de archivo. / INFORMACIÓN

En la misma línea, desde Marcos Automoción señalan la incertidumbre que ha sacudido al sector en los últimos años, sobre todo por lo que respecta a la introducción del coche eléctrico, que ha demorado muchas decisiones de compra y ha retraído a los consumidores.

También hubo un problema derivado de la denominada crisis de los microchips, que paralizó muchas fábricas por la falta de estos componentes en 2022 y 2023. Ante esa situación, muchos concesionarios compraron un gran volumen de stock a precio elevado para blindarse ante los retrasos, que luego tuvieron que vender a un precio menor del previsto cuando se solucionó la situación.

Crisis de Peugeot y Citroën

A todo lo anterior, desde el grupo de concesionarios también señalan el impacto de la crisis reputacional generada por los motores puretech que instalaron varios modelos del grupo Stellantis, el fabricante de marcas como Peugeot o Citroën.

Se trata de unos motores donde la correa de distribución iba bañada en aceite, lo que provocó numerosos problemas de deterioro acelerado de esta pieza y también de un consumo excesivo de aceite, que ha generado numerosas reclamaciones en los últimos años. Una situación que ha llevado a la propia Stellantis a abrir una plataforma para que los afectados puedan gestionar sus reclamaciones.

Esta crisis reputacional provocó que los concesionarios de Marcos Automoción tuvieran que devaluar parte del stock que tenían, lo que contribuyó al mal resultado final del grupo, según explican las fuentes consultadas.

Marcas asiáticas

Con todo, desde el grupo aseguran que los números rojos fueron puntuales y que este año la compañía ya prevé volver a la rentabilidad. Una mejora a la que ha contribuido decisivamente el aumento del porfolio de marcas del conglomerado, con la incorporación de varios concesionarios de compañías asiáticas.

En concreto, la firma oriolana cuenta ahora con delegaciones de BYD, Ebro o MG, que son las marcas que más están creciendo en el mercado, en buena medida gracias a sus modelos híbridos a precios más asequibles.