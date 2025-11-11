Alicante se sitúa a la cola en solicitudes de ayudas para jóvenes y nuevos agricultores

La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca ha recibido un total de 677 solicitudes en el marco de la convocatoria de ayudas para jóvenes y nuevos agricultores, destinadas a fomentar el relevo generacional y garantizar la sostenibilidad del sector agrario valenciano. Con todo, la provincia de Alicante se sitúa a la cola en demanda de ayudas, con solo 128 peticiones frente a las 429 y 177 de Valencia y Castellón respectivamente. Un dato preocupante que pone en evidencia, una vez más, las dificultades existentes en el sector agrario alicantino para garantizar la continuidad de las explotaciones tras la jubilación de sus propietarios.

Entre la solicitudes cursadas por jóvenes agricultores, Valencia concentra el mayor número con 292, seguida de Castellón con 147 y Alicante con 96. Además, se han registrado 5 solicitudes en otras provincias.

En cuanto a los nuevos agricultores, Valencia lidera las solicitudes con 72, seguida de Alicante con 32, y Castellón con 30. Se han registrado, además, 3 en otras provincias.

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha subrayado que “estas ayudas son una herramienta clave para garantizar el relevo generacional en el campo y asegurar la continuidad de la actividad agrícola en nuestras comarcas rurales”.

Ha sido durante la presentación del balance de las ayudas a los representantes de las principales organizaciones profesionales agrarias y cooperativas de la Comunidad Valenciana. En el encuentro han participado Cristóbal Aguado, presidente de AVA-Asaja; José Vicente Andreu, presidente de Asaja Alicante; Luis Fernando García, secretario general de CCPV-COAG; Paco Benavent, secretario de organización de La Unió; y Cirilo Arnandis, presidente de Cooperatives Agro-alimentàries.

Los asistentes a la presentación de las ayudas junto al conseller. / INFORMACION

Durante su intervención, Barrachina ha recordado que la inversión de 29 millones de euros destinada a estas ayudas “es la más alta realizada hasta ahora para impulsar el relevo generacional en el campo valenciano”.

El conseller ha subrayado que este esfuerzo “demuestra el compromiso firme del Consell con nuestros agricultores garantizando oportunidades reales para quienes apuestan por mantener viva la actividad agraria”.

“Invertir en jóvenes y nuevos agricultores es invertir en el futuro del territorio, en la innovación agraria y en la sostenibilidad del sector de la Comunidad Valenciana”, ha concluido Barrachina.

Las ayudas contemplan incentivos de hasta 80.000 euros para jóvenes de entre 18 a 40 años que se inicien en el sector agrario, así como de hasta 70.000 euros para aquellos de entre 41 y 56 años que se incorporen como nuevos agricultores o ganaderos.

El conseller también ha querido agradecer a las organizaciones agrarias y cooperativas el gran trabajo y esfuerzo realizado tanto en la difusión como en la tramitación de las solicitudes: “Vuestro compromiso con los jóvenes es fundamental para garantizar el éxito de esta convocatoria y contribuir al relevo generacional en el campo”.

Mujeres

En conjunto, la convocatoria de ayudas a jóvenes agricultores refleja un amplio interés por parte de hombres y mujeres en incorporarse al sector. En total, se han presentado 376 solicitudes de hombres, 160 de mujeres, además de 4 sin especificar.

En el caso de las ayudas destinadas a nuevos agricultores, se han contabilizado 74 solicitudes presentadas por mujeres y 63 por hombres, una cifra que evidencia la implicación creciente de la mujer en el campo y en la modernización de la actividad agraria.

En este sentido, el conseller Barrachina ha destacado que “cada vez son más las mujeres que apuestan por emprender en el campo, contribuyendo a la igualdad y a la vertebración del territorio”.