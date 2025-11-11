Dualidad en Alicante: la economía crece, pero sin que llegue a las familias y las pymes

Una provincia de dualidades. Esa es la imagen que traslada el último informe de coyuntura socioeconómica elaborado por el Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca) correspondiente al segundo trimestre de 2025. Un estudio en el que se ha constatado que la mejora económica que sigue registrando este territorio no se ha trasladado a las familias y las pymes. Y es que aunque la provincia exhibe un dinamismo destacado en creación empresarial y afiliación, aún posee limitaciones estructurales en tamaño, financiación y empleo asalariado que impide que el crecimiento llegue los trabajadores y pequeños empresarios.

Así de contundente se ha manifestado el presidente de Ineca, Nacho Amirola, sobre los resultados del segundo trimestre del año. En este sentido, Amirola ha agregado que la actividad empresarial muestra un importante dinamismo fundacional que contrasta con una profunda fragilidad estructural, ya que el capital promedio por nueva empresa es reducido.

El presidente de Ineca, Nacho Amirola. / AXEL ALVAREZ

Junto ella destaca que la afiliación sigue sumando cifras récord con dispar intensidad: la afiliación por cuenta ajena pierde empuje y la afiliación autónoma exhibe un crecimiento superior y sostenido, reflejando una debilidad del tejido empresarial para generar empleo asalariado de calidad y forzando el autoempleo. No obstante, es importante destacar que la provincia acumula 52 meses consecutivos con variaciones anuales positivas de empleados y 155 meses seguidos de incremento anual de autónomos superior al dato nacional (desde agosto de 2012).

En lo que respecta al comercio exterior, la provincia ha registrado un ligero incremento del 2,1% superando además la leve caída a nivel nacional (-0,4%). Las frutas y hortalizas vuelven a liderar las ventas al exterior con más de 700 millones que aguantan el retroceso del calzado. En el otro lado, encontramos que las importaciones han aumentado un 4,6%, un tercio de ellas teniendo como origen China.

Uno de los motores de la economía provincial es el sector inmobiliario, el cual atraviesa un momento de inflexión, a pesar de que el primer trimestre del 2025 supuso un importante estímulo al resto de sectores económicos. Los visados de obra nueva cayeron un 10,4% en este trimestre, perdiendo 265 visados, mientras España crecía un 2,9%, reduciendo la cuota provincial del 7,7% al 6,7%. Las compraventas registran su primer descenso anual tras cinco trimestres de crecimiento, señalando un posible techo del mercado.

Edificio en construcción en Elche, sector que podría estar señalando un posible techo de mercado. / AXEL ALVAREZ

Los precios siguen subiendo a tasas similares a las del trimestre anterior (9,7% anual), lo que puede provocar un retroceso en la transacción. Las ventas a extranjeros residentes alcanzaron 401,4 millones de euros, con un ascenso del 5,9%, inferior al 9,9% nacional. La provincia acumula cinco trimestres consecutivos perdiendo cuota de mercado en valor y número de viviendas vendidas a extranjeros residentes, evidenciando pérdida de atractivo o escasez de oferta disponible. No obstante, es importante destacar que las cifras indican crecimiento, aunque con menor intensidad.

Las pernoctaciones hoteleras de españoles en Alicante caen un 6,5%, frente al descenso del -0,5% del resto de España, acentuando la pérdida de cuota en el mercado doméstico. En contraste, las noches de turistas extranjeros crecen por encima de la media nacional, impulsando el resultado global y consolidando en la provincia el liderazgo del mercado internacional. Prueba de ello también es el constante aumento del tráfico del aeropuerto Alicante-Elche. El turismo rural sigue siendo marginal y con descensos notables, mostrando una oportunidad perdida para diversificar y dinamizar el interior de la provincia.

Techo de crecimiento

El director de Estudios de Ineca y autor del informe, Francisco Llopis, hace hincapié en la preocupante pérdida de intensidad de los principales indicadores. Por el momento el bloque social de afiliación está manteniendo al resto de datos socioeconómicos y es imposible que se mantenga en el tiempo esta situación y que refleje crecimiento. De hecho, en el informe se apunta a que la provincia se aproxima a su techo de crecimiento.

A juicio del presidente de Ineca, la provincia necesita una reorientación estratégica para buscar nuevos vectores de desarrollo productivo enfocados a mejorar el capital promedio que mejoren la supervivencia de las nuevas sociedades, el fortalecimiento financiero y la diversificación económica para sostener el crecimiento y mejorar el bienestar provincial.

Es importante recordar, destacan desde Ineca, que recientemente se ha publicado la renta per cápita para el año 2023 y Alicante, con 23.507 euros, se queda en el puesto 42, si bien mejora dos posiciones respecto a 2022. Y todavía recoge una cifra de riqueza que representa el 75,9 % del valor promedio nacional, que en términos absolutos se traduce en 7.469 euros menos que la media y hasta 19,153 euros respecto a la provincia con mejor renta per cápita, que en este caso es Madrid.