Erum equipará a los vehículos blindados de Prosegur con su baliza de señalización vial

Erum Vial, división de movilidad segura y conectada del Grupo Erum, ha alcanzado un acuerdo con Prosegur Cash, líder internacional en transporte de valores y gestión integral del efectivo, para dotar a toda su flota de vehículos blindados en España de la baliza de señalización vial de emergencia conectada fabricada por la propia firma alcoyana

En concreto, este dispositivo, denominado Led One Connected, es la primera baliza V16 homologada que ha sido fabricada en España con plástico 100 % reciclado y que sustituirá a los triángulos de emergencia desde el próximo 1 de enero de 2026.

Según explican desde Erum Vial, el dispositivo, ecodiseñado evitando el uso de embalajes adicionales y minimizando la huella de carbono, geoposiciona el vehículo y conecta con la DGT 3.0 una vez activado, lo que supone una gran ayuda para los trabajadores en caso de emergencia. Se trata de una baliza que permite la geolocalización automática del vehículo detenido, enviando su ubicación a la plataforma DGT 3.0 cada 100 segundos y con servicio incluido durante 15 años.

Juan Manuel Erum, CEO de Erum Vial, con la baliza. / INFORMACION

El acuerdo refuerza el compromiso de ambas compañías con la seguridad vial, la innovación tecnológica y la sostenibilidad. En palabras de Tiago José Lemos, gestor de flota de Prosegur Cash en España y Portugal, “apostamos por la seguridad de nuestros profesionales y clientes. Con esta colaboración damos un paso más integrando soluciones avanzadas que combinan visibilidad, conectividad y respeto medioambiental”.

Por su parte, Juan Manuel Erum, CEO de Erum Vial, asegura que “para Erum Vial, trabajar con una compañía internacional como es Prosegur contribuye a validar el valor estratégico de la Led One Connected como herramienta clave en movilidad segura, conectada y sostenible”.

Transformación

Este despliegue se enmarca en el plan de transformación de flota de Prosegur Cash, incorporando tecnologías que elevan los estándares de prevención y responsabilidad corporativa.

Erum Vial, filial del Grupo Erum, es especialista en el diseño, desarrollo y fabricación principalmente de productos tecnológicos viales conectados, cuyo objetivo es mejorar la seguridad vial de los usuarios ante un incidente en carretera, ya sea conductor particular o un aviso por obras para profesionales que trabajan en la vía.

Fruto de esta innovación se crean dos productos: la baliza V16 Led One, certificada por la DGT, y el sistema LED Cone, para la señalización y geolocalización de zonas de obra.