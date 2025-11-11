Así es el proveedor alicantino de cebollas de Mercadona: más de 18 millones en ventas y una media de 220 trabajadores

Entre los numerosos proveedores de Mercadona en Alicante no solo hay empresas industriales, como Snacks El Valle o la turronera Antiu Xixona. La cadena presidida por Juan Roig también se abastece en la provincia de numerosos productos agrarios, que adquiere a compañías como Cebollas Javaloyes, una firma familiar originaria de Cox que se ha especializado en la producción de esta hortaliza a gran escala.

Una estrategia que le permitió facturar el año pasado 18,4 millones de euros, tras incrementar sus ventas en cerca de un 7 %, de acuerdo con los balances que la propia firma ha remitido el Registro Mercantil.

La compañía, además, cerró con unos beneficios de 217.000 euros y un fondo de maniobra positivo de más de 2,3 millones de euros.

Trayectoria

Tras pasar décadas vendiendo su producción a Mercadona a través de intermediarios, fue en el año 2012 cuando la cadena valenciana ofreció a la familia Javaloyes convertirse en interproveedores, la figura con la que por entonces los supermercados de Juan Roig aseguraban una relación estable a largo plazo con las empresas que le suministraban.

Gracias a esta relación, la firma fue creciendo, buscando terrenos en distintas partes del país con las que poder garantizar un suministro constante de cebollas tiernas a lo largo de todo el año, como le reclamaba su principal cliente. Se trata de una hortaliza que necesita noches frías y un cambio acusado de temperaturas entre la noche y el día, lo que limita su cultivo en Alicante y Murcia a determinados meses del año, lo que llevó a los Javaloyes a realizar nuevas plantaciones en provincias del interior español.

Tras el cambio de sistema de Mercadona, cuando decidió abrir su cartera de proveedores, la compañía de Cox ha reducido progresivamente su dependencia de la cadena valenciana, aunque esta se mantiene como su principal cliente.

Trabajadores de Cebollas Javaloyes, en imagen de archivo. / Carlos Rodríguez

En concreto, el año pasado los supermercados de Juan Roig acapararon el 63 % de toda la facturación de la firma, frente al 81,3 % que anotaba en el año 2017. Esta progresiva diversificación ha llegado de la mano de un aumento de las exportaciones, que en el último ejercicio sumaron casi 1,3 millones de euros, alrededor del 7 % de la cifra de negocio, y también de las ventas a otros grandes distribuidores.

Aunque en el informe de gestión que acompaña a las cuentas no las cita, Cebollas Javaloyes presume en su web de contar entre sus clientes con cadenas como Lidl, Alcampo, El Corte Inglés, Dia, Aldi o Spar.

Del campo al supermercado

La compañía desarrolló su propio sistema -una especie factoría móvil- para cosechar las cebollas, lavarlas, cortar las hojas y hacer los manojos que se venden directamente en la sección de verduras de estos establecimientos.

En paralelo el grupo ha puesto en marcha otras sociedades para desarrollar nuevas líneas de negocio, como Naturfresh Javaloyes, especializada en el cultivo de hierbas aromáticas fresas y ecológicas; y Cebollas Ecológicas Javaloyes, para este tipo de hortalizas.

Aunque la plantilla fluctúa a lo largo del año, en 2024 la media de trabajadores contratados fue de 222, según el informe de gestión de la firma, la mayoría de ellos jornaleros que trabajan en las explotaciones agrarias de la firma.

En el apartado de investigación y desarrollo, la compañía trabaja en la implementación de técnicas de "biofortificación y análisis de resistencia vegetal" para mejorar sus cosechas. Según se explica en las cuentas de la firma, cuyos administradores no han querido realizar declaraciones a este diario, ya se ha completado el primer hito de este proyecto y se va a proceder a extender estas técnicas a "escenarios más amplios".