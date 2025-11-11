Las tartas de Julita duplica facturación y dará el salto a todas estas ciudades

Las colas que se forman en las puertas de sus establecimientos dan buena fe del éxito que están cosechando Las Tartas de Julita, la cadena de pastelerías que la alicantina Julia Sala decidió poner en marcha aprovechando la experiencia adquirida en el restaurante familiar.

Lo que empezó siendo un negocio de tartas por encargo hace solo dos años, cuenta ya con cuatro tiendas físicas -en Alicante, playa de San Juan, Elche y Murcia- además de dos puntos de venta en sendos centros comerciales. Una estructura con la que, solo en los nueve primeros meses de este año, ha alcanzado una facturación de 2.225.126 euros, más del doble que en el mismo periodo del año pasado.

Unas cifras que han animado a la emprendedora a dar el salto a nivel nacional, a través de franquicias. Según señalan desde la compañía, ya tienen siete establecimientos firmados o en fase de firma en València (Colón y Ruzafa), Alcalá de Henares, Granada, Málaga, La Zenia (Orihuela) y Barcelona, Además, cuentan con solicitudes en Salamanca, Valladolid, Cartagena, Bilbao y Córdoba.

Desde la firma, destacan que este fuerte crecimiento refleja el éxito de su modelo de negocio, basado en la calidad del producto, la innovación en los ingredientes y la expansión progresiva mediante tiendas propias y franquicias. Actualmente, la compañía ya cuenta con un equipo de 40 trabajadores.

La emprendedora Julia Sala, creadora de Las Tartas de Julita. / INFORMACIÓN

"Estamos muy orgullosos del camino recorrido. En solo unos años, lo que nació como un pequeño obrador local se ha convertido en una marca reconocida a nivel nacional. Nuestro crecimiento demuestra que la artesanía, cuando se combina con una gestión moderna y cercana, tiene mucho recorrido", afirma Julia Sala, fundadora, creadora y emprendedora al frente de la compañía.

Comunidad en Instagram

En paralelo al crecimiento empresarial, Julia Sala ha construido una sólida comunidad digital que sigue de cerca su día a día entre hornos, masas y creatividad. Con más de 84.000 seguidores en Instagram, su contenido combina recetas, historias personales y momentos de inspiración que conectan con un público fiel y en constante crecimiento.

Su autenticidad y cercanía han convertido a Julia en una de las creadoras de contenido de repostería más influyentes del panorama nacional, capaz de transformar su pasión en un movimiento que trasciende la cocina y celebra el valor de lo artesanal, lo femenino y lo innovador.

Las Tartas de Julita es un proyecto nacido en Alicante que reinventa la repostería casera a través de tartas de queso artesanales, elaboradas a diario con ingredientes de primera calidad. La marca combina tradición, innovación y una identidad fresca que conecta con una comunidad en constante crecimiento.