Agricultura reabre la batalla del vertido cero ante la falta de obras en Alicante

Las infraestructuras se han convertido en un campo de batalla entre la administración central y la autonómica desde hace tiempo solo que ahora el foco lo pone la Conselleria de Agricultura. El titular del área Miguel Barrachina ha remitido una carta al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para proponerle poner en marcha las obras de las depuradoras de la ciudad alicantina. El escrito recoge una posible firma de convenio para acometer las iniciativas del proyecto de reutilización en Rincón de León y Orgegia. Conocido como "Vertido Cero", la iniciativa que se coció en el seno del Botànic es ahora un anteproyecto sin fondos a tenor del Consell.

En el documento, Barrachina recuerda que la actualización de estas infraestructuras están contempladas en el "Plan Hidrológico Nacional" y calificadas de "urgentes y prioritarias" y que, por este motivo, la Generalitat ha procedido a realizar tanto los proyectos de ejecución y básicos y los anteproyectos. Sin embargo, fuentes de Agricultura denuncian la paralización del proyecto que ha derivado en una exposición pública y unas alegaciones que no han recibido respuesta y, lo más importante, que no ha salido a licitación.

En este punto, es donde Barrachina asegurar que el Ejecutivo valenciano está dispuesto a dar un paso y llevar la obra adelante vía un convenio de colaboración. La traducción económica es financiar los 154 millones que supone el acondicionamiento de una de las estaciones, pero asumiendo el Gobierno Central una parte del IVA (28 millones) que es lo que la UE califica como fuera de las ayudas del programa del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. "La propuesta contempla que una parte de la financiación se articule como fondos sin devolución mediante la exención de la aplicación del principio de recuperación de costes. Esta parte exenta deberá estar financiada, de manera equilibrada, por la Generalitat y el Ministerio de Transición Ecológica".

Barrachina, en el centro, en una reunión con regantes del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura. / INFORMACIÓN

El área que dirige Miguel Barrachina considera que si no sale la obra ya a ejecución se perderá la oportunidad de acceder a los fondos europeos, si bien una parte del departamento teme que ya se hayan asignado a otras iniciativas. No obstante y, antes de replantear el asunto, el Consell recuerda que la "puesta en marcha de estas actuaciones resulta absolutamente imprescindible y que, además, existe un grave riesgo de que la aplicación del principio de recuperación de costes comprometa seriamente su viabilidad real. Por tanto, y a pesar de que estas obras son competencia exclusiva del Gobierno Central, la Generalitat Valenciana está dispuesta a incrementar su colaboración financiera y pone a disposición del organismo responsable de la ejecución no solo las actuaciones previamente mencionadas —cuya inversión supera los 27 millones de euros—, sino también una aportación financiera directa adicional, destinada a facilitar el desarrollo de los proyectos".

Cruce y objetivos

El envío de la carta indican que responde, además, a las directrices europeas que sancionaron a España por contaminación de vertido. Según Agricultura, dejar sin efecto los proyectos para Alicante "supondría un incumplimiento de la Directiva Marco del Agua y, si es así, la UE pedirá explicaciones y requerirá su cumplimiento". En la ficha técnica, se indica que el sistema proyectado con las dos depuradoras permitiría evitar un volumen potencial 27 hectómetros cúbicos anuales.

La redacción es más ambiciosa que la ampliación de las dos estaciones. Básicamente, se incluyen nuevas infraestructuras y canalizaciones. Así, la Conselleria señala que ambos proyectos contemplan la integración de elementos como la "balsa de recogida de aguas de las EDAR, una planta de regeneración con ultrafiltración, sistemas de recuperación de energía y de mezcla de aguas desaladas y no desaladas", entre otras.

"Vertido cero", además de alcanzar el mínimo vertido posible, está dimensionado para "proporcionar el agua reutilizada a un precio viable" y que puedan usarla otros usuarios, en referencia al agrícola, lo que enlaza con la construcción de canalizaciones para que llegue a estos puntos de distribución del sector primario.