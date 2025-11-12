Aqualandia ya es dueña del suelo que ocupa

Cuarenta años después de su constitución, Aqualandia España SA pasa a ser la propietaria de los 470.000 metros de terreno que ocupan sus instalaciones y los de su parque 'hermano' Mundomar. El Grupo Santa María ha decidido unificar en una misma sociedad la gestión de los parques y la propiedad de los terrenos, que hasta ahora permanecían separadas en dos compañías distintas, aunque ambas bajo control del mismo holding empresarial.

Esta separación se trata de una fórmula habitual en muchos negocios que implican una gran inversión inmobiliaria, con la que los empresarios quieren salvaguardar una parte de su patrimonio, en caso de que el negocio no acabe de funcionar. En este caso concreto, además, hay que tener en cuenta que la parcela que se compró era mucho mayor de lo que ocupaba inicialmente el recinto de Aqualandia, lo que habría la puerta a la posibilidad de la venta de una parte de los terrenos en caso necesario.

Para ello se articuló que Aqualandia España SA fuera la compañía responsable de la construcción y gestión del parque acuático -una de las atracciones más exitosas de Benidorm casi desde el mismo día de su apertura-, mientras que la propiedad de los terrenos se dejó en manos de Inmobiliaria Monte Benidorm SA.

Sin embargo, con el paso del tiempo y la buena acogida por parte del público, la propia Aqualandia fue ampliando sus instalaciones y se creó, además, Mundomar, con lo que finalmente quedó ocupada toda la parcela.

Una panorámica de parte del parque Aqualandia en Benidorm. / INFORMACIÓN

Además, la última prórroga que se firmó del contrato de cesión de superficie que articula la relación entre ambas sociedades finalizaba el próximo 31 de diciembre, por lo que había que renovarlo nuevamente.

Como explican en el proyecto que justifica la fusión por absorción de ambas compañías -es Aqualandia la que se queda los activos de Inmobiliaria Monte Benidorm-, esta separación ya no aportaba "ninguna ventaja" real, puesto que IMB ya no podía disponer de ninguna forma de los terrenos, si los necesitaría, y, por ejemplo, la gestora del parque tampoco podía utilizarlos como garantía para avalar su deuda, en el caso de que necesitara recurrir a un préstamo para financiarse.

Ante esta situación, la familia Santa María ha optado por unificar todo bajo la misma sociedad, lo que se aprobó en la última junta general de accionistas de ambas firmas, el pasado 5 de noviembre, tal y como recogía este miércoles el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Para ello, los propietarios han valorado el patrimonio neto de Inmobiliaria Monte Benidorm en 22,5 millones de euros, mientras que Aqualandia España SA se valora en 149,4 millones. La operación permitirá a esta última ahorrarse los más de 450.000 euros anuales que desembolsaba en alquileres.

Beneficio

Lo cierto es que el parque acuático impulsado por el empresario francés Georges Santa María es uno de los recintos turísticos más visitados de Benidorm y una auténtica máquina de hacer dinero. El año pasado la compañía cerró con una cifra de negocio de 20,6 millones de euros y un beneficio neto de 5,2 millones, lo que supone una rentabilidad sobre ingresos del 25,2 %, que ya quisieran la mayoría de las compañías de la provincia.

De hecho, estos buenos resultados -habituales en la compañía- son los que permitieron a Santa María pujar por los activos de Terra Mítica en la subasta que organizó en su día la Generalitat Valenciana y de la que resultó vencedora, convirtiéndose desde entonces también en el propietario del parque temático.