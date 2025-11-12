Astondoa reduce su facturación a la mitad en plena crisis del sector de la náutica

Frenazo en seco. Eso es lo que le ha sucedido a las ventas de los constructores de embarcaciones de lujo tras el "boom" registrado en la pandemia de covid. Un fenómeno al que no ha podido escapar Astilleros Astondoa, empresa con sede en Santa Pola que en 2024 redujo su cifra de negocio prácticamente a la mitad, al quedar situada en 10,9 millones de euros. Una caída, no obstante, que para la empresa va a tener efectos pasajeros, dado que ya anuncian que volverán a la senda del crecimiento en el actual ejercicio.

La cifra de negocios de Astilleros Atondoa, según las últimas cuentas depositadas, se situaron en 2024 en 10.880.009 euros frente a los 21.086.612 euros del ejercicio anterior. Un notable descenso que también se vio reflejado en la cuenta de resultados, que registró unas pérdidas de 7.167.646 euros.

Ione Astondoa, directora de operaciones de los astilleros. / AXEL ALVAREZ

¿Las razones? La directora de operaciones de la compañía, Ione Astondoa, destaca que el sector se encuentra atravesando por una situación complicada a nivel internacional, una situación que se está viendo reflejada en las ventas de la gran mayoría de astilleros. Según recuerda, "la llegada de la pandemia propició que las ventas crecieran, dado que mucha gente vio en las actividades náuticas una posibilidad de ocio atractiva y sin aglomeraciones. Pero ese momento ya ha pasado y se está reflejando en una menor demanda de embarcaciones".

Y no solo por ese motivo, dado que Ione Astondoa también hace referencia a la incertidumbre que se registra a nivel internacional, debido a la complicada situación geopolítica o la guerra arancelaria. "En momentos como estos la gente se lo piensa y aplaza sus decisiones de compra", argumenta.

Nuevo modelo

A este difícil contexto, hay que añadir también el sobre stock generado en estos últimos años, así como la fuerte inversión realizada por la empresa en el desarrollo de un nuevo modelo de embarcación que será presentado próximamente en la feria de Düsseldorf.

Exterior de los astilleros en el puerto de Santa Pola. / Rafa Arjones

También hay que hacer referencia al deterioro de participaciones correspondiente a dos empresas del grupo, concretamente Caraval Inversiones y Astonval, lo cual ha tenido un impacto significativo sobre la cuenta de resultados.

Con todo, los administradores consideran que con la actividad comercial que se está desarrollando para abrir nuevos mercados internacionales las ventas van a recuperar la línea ascendente. De hecho, la propia Ione Astondoa destaca que la situación ha cambiado para mejor en el ejercicio en curso, hasta el punto de que existe el convencimiento de que se va a volver a la senda del crecimiento.

"Estamos en un sector -señala la directiva- en el que estas oscilaciones en la actividad son bastante habituales. Los dientes de sierra son una cosa bastante asidua a la que nos hemos acostumbrado, pero insisto en que la situación está cambiando para mejor y que este año los resultados van a ser bastante mejores".