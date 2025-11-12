La empresa familiar alicantina fija como claves futuras la innovación y la planificación patrimonial

Alicante ha acogido este martes el foro sobre los desafíos de la empresa familiar. En un encuentro celebrado en Fira Alacant, la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante (AEFA) y la consultora KPMG han propuesto tres debates en los que han participado compañías de distintos sectores y han expuesto su visión en un contexto económico cada vez más exigente y abierto. En la apertura de la jornada, la presidente de la asociación, Maite Antón, ha destacado la importancia de “salir del día a día y analizar con perspectiva los tres grandes círculos de la empresa familiar: la familia, la empresa y el patrimonio o legado".

Antón ha asegurado que contar con referentes en la provincia de Alicante ayuda a contar con ejemplos prácticos de lo que supone la gestión y la estrategia de largo recorrido en la que se apoyan las empresas familiares. "Creemos que compartir lo que ocurre es la mejor manera de ayudarnos mutuamente. Solo así podremos seguir trabajando con rigor, estrategia, propósito y generando un impacto positivo en nuestro entorno”.

Por su parte, Miguel Ángel Paredes, socio responsable de KPMG en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia, ha subrayado que “la empresa familiar alicantina no solo sostiene la economía local, sino que representa valores esenciales como la resiliencia, la visión a largo plazo y el compromiso con el territorio”. En este sentido, el director de Auditoria de la consultora, Carlos González, ha recordado que, según el informe “La Empresa Familiar en España 2025”, estas compañías representan el 92,4% del tejido empresarial en España (94 % aproximado en Alicante), generan más empleo y sobreviven más años que las no familiares. “El reto es innovar sin perder la esencia y atraer talento que comparta el propósito familiar”, ha concluido.

Debates

La primera conversación, entre Javier Fur, CEO y accionista de Grupo Marjal, e Ignacio Allende, socio de Corporate Finance de KPMG en España, se ha centrado en las oportunidades para la empresa familiar alicantina en un contexto global. Allende ha afirmado que "la empresa familiar tiene una ventaja competitiva única: su visión a largo plazo, pero para mantenerla es imprescindible diversificar con criterio, gestionar riesgos y abrirse a nuevas fuentes de financiación. El acceso a capital externo, bien planificado, no solo aporta recursos, sino también conocimiento y capacidad para crecer sin perder identidad”. Ambos coincidieron en que la colaboración con socios estratégicos y la profesionalización de la gestión son claves para garantizar el crecimiento sostenido.

En el segundo bloque se ha tratado la gestión del patrimonio familiar, un tema que preocupa especialmente en este ámbito. Jaime Rubi, director general de Grupo Alzis, y Susana Piquer, directora del family office de Grupo La Plana, ha compartido experiencias sobre cómo profesionalizar la gestión patrimonial para garantizar estabilidad y crecimiento. El debate ha puesto de relieve que la gestión patrimonial no es solo una cuestión financiera, sino también cultural y estratégica.

El último panel se ha centrado en el relevo generacional, uno de los mayores retos para la empresa familiar. Han intervenido Ana Mayor, vicepresidenta de Port Hotels; Daniel Zahonero, CEO de Grupo Zahonero; y David Santiago, CEO de Grupo PCEX. Los ponentes ha coincidido en que la formación de las nuevas generaciones, la incorporación de talento externo y la creación de equipos intergeneracionales son factores clave para garantizar la continuidad.