Las empresas están llenas de información que no saben usar

En plena era digital, las empresas están rodeadas de información valiosa que apenas utilizan. Cada visita a una web, cada clic en un anuncio, cada interacción con un cliente genera datos que podrían transformarse en decisiones inteligentes, mejoras de eficiencia o incluso nuevas líneas de negocio. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones —especialmente las pymes— no tienen una estrategia clara para gestionarlos.

El problema no es la falta de datos, sino la ausencia de conexión entre ellos. Cada empresa opera en su propio ecosistema aislado, con información dispersa en distintos sistemas que no se comunican entre sí. Los Espacios de Datos, como Phlox, nacen precisamente para resolver ese bloqueo: crear entornos donde los datos puedan interoperar, compartirse y analizarse bajo reglas comunes y seguras. Gracias a este modelo, las organizaciones pueden integrar información procedente de múltiples fuentes —internas y externas— para transformarla en conocimiento útil y decisiones más inteligentes.

En plena era digital, las empresas están rodeadas de información valiosa que apenas utilizan. / INFORMACIÓN

Esa es la gran paradoja del dato: las empresas viven rodeadas de información, pero no la transforman en inteligencia. Y, sin embargo, el dato se ha convertido en el nuevo petróleo de la economía moderna. Igual que el crudo necesita refinerías para generar energía, los datos requieren estructuras y normas que permitan procesarlos, compartirlos y convertirlos en valor.

En este sentido, los Espacios de Datos impulsados por la Unión Europea representan el siguiente paso en la evolución digital. Permiten a las empresas colaborar, conectar y monetizar sus datos de forma segura y bajo sus propias reglas.

Dataspace Forum | : Phlox, en Alicante

El próximo 26 de noviembre, el Dataspace Forum I: Phlox presentará en Alicante el primer Espacio de Datos sectorial del comercio desarrollado en España.

Proyectos como Phlox, impulsado desde Alicante, buscan precisamente convertir los datos empresariales en activos compartidos y trazables, capaces de generar conocimiento y nuevas oportunidades económicas.