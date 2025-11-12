Germaine de Capuccini nombra a Anke Menkhorst como nueva CEO

La compañía alcoyana de cosmética Germaine de Capuccini Beauty Group ha anunciado el nombramiento de Anke Menkhorst como Chief Executive Officer (CEO). Reconocida ejecutiva de origen neerlandés con más de 20 años de experiencia internacional en gestión dentro de empresas globales del sector de la belleza, ha desarrollado su carrera en España, Reino Unido, Alemania y los Países Bajos. Según explican desde la propia firma, el nombramiento es un importante paso adelante en el proceso de transformación que está llevando a cabo el grupo para convertirse en líder mundial en el cuidado profesional de la piel.

Anke Menkhorst se incorpora a Germaine de Capuccini procedente de Douglas Group, el retailer de belleza de lujo líder en Europa. Como senior vice president de marketing global, lideró con éxito una profunda transformación en Douglas Group, construyendo una imagen de marca unificada y elevada, y estableciendo una estructura de marketing omnicanal totalmente integrada en todos los mercados.

En esta nueva etapa de Germaine de Capuccini, Ana Pons, actual directora general, continuará desempeñando un papel clave en este proceso como directora ejecutiva de operaciones globales.

La nueva CEO de Germaine de Capuccini, Anke Menkhorst. / INFORMACION

Fundada en 1964, Germaine de Capuccini, explican desde la propia compañía, es líder en cuidado profesional de la piel en España, reconocida y valorada por profesionales de la belleza en todo el mundo. Con distribución en más de 5.000 salones y spas y presencia en más de 70 países, la marca sigue marcando estándares en innovación cosmética. El Grupo también cuenta con filiales propias en EE UU, Reino Unido, Italia, Benelux, Colombia y República Dominicana.

Con instalaciones propias de I+D y producción, GdC ha desarrollado de forma constante productos y tratamientos profesionales de vanguardia respaldados por tecnologías patentadas. A lo largo de las décadas, la marca ha recibido numerosos premios profesionales y de consumidores, reflejo de su compromiso con la calidad, la eficacia y la comunidad profesional de la belleza.

Respecto de este nombramiento, los propietarios conjuntos de Germaine de Capuccini Beauty Group, Torreal y ACON Investments, aseguran que están encantados de dar la bienvenida a Anke Menkhorst a la compañía, sobre la base de que aporta una amplia experiencia internacional y una sólida trayectoria de liderazgo en la industria de la belleza.

Tratamientos faciales con productos de Germaine de Capuccini. / INFORMACION

Su conocimiento, afirman, será determinante para impulsar las ambiciones globales del grupo y ejecutar con éxito su plan estratégico. Están convencidos de que su contribución reforzará aún más el valor de la marca Germaine de Capuccini y su reconocimiento a nivel mundial.

Carmen Vidal

Germaine de Capuccini fue fundada por Carmen Vidal en los años sesenta y desde la firma señalan que les enorgullece continuar su legado de liderazgo femenino. "Su espíritu de emprendimiento y excelencia se verá reflejado en Anke Menkhorst y Ana Pons, dos líderes que están definiendo el futuro del cuidado profesional de la piel", concluyen.

Torreal es la firma de inversión de la Familia Abelló y una de las principales compañías de inversión privada en España y Europa. Cuenta con una amplia trayectoria de éxito en la inversión en empresas líderes de diversos sectores, promoviendo la creación de valor a largo plazo y el crecimiento sostenible.

ACON Investments es una firma internacional de capital privado con sede en Estados Unidos que gestiona inversiones en América y Europa. ACON colabora con equipos directivos visionarios y empresas familiares para acelerar su crecimiento y expansión global.