El Gobierno pide más días de pesca tras constatar la UE que la fauna marina se recupera

España va a librar batalla ante las autoridades comunitarias para que la pesca de arrastre del Mediterráneo cuente con más días de faena después de cinco años de recortes. El Gobierno se ampara en el último informe del comité científico de la Unión Europea (UE), en el que se constata que la fauna marina se está recuperando. Las gestiones en este sentido ya se han iniciado, aunque será los próximos días 11 y 12 de diciembre cuando se adopte la decisión definitiva en este sentido, coincidiendo con la reunión del consejo de ministros de Agricultura y Pesca en la que se fijarán las cuotas.

Tal y como se ha venido informando, las embarcaciones de arrastre del Mediterráneo han pasado en cinco años de faenar 240 días al año a solo 133, en una medida que se ha estado justificando en criterios de sostenibilidad. Una tijeretazo que ha tenido un fuerte impacto sobre las flotas, entre ellas la alicantina, que en la actualidad tienen serios problemas para mantener la actividad debido a que se está al límite de la rentabilidad económica.

Con todo, esta reducción de las jornadas de trabajo, que se ha complementado este ejercicio con el obligatorio cambio de redes por otras más amplias, ya está dando como resultado una recuperación de la fauna marina, tal y como lo constata el hecho de que los barcos incrementaron las capturas en 2.800 toneladas en el último año.

También el seguimiento que realiza la Universidad de Alicante (UA) para la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, constata que hay especies, como la gamba blanca, el atún o las sardinas, que han mejorado su población, aunque hay otras, como la gamba roja o la merluza, que todavía no han alcanzado la densidad que resultaría adecuada.

Descarga de pescado en una embarcación del puerto de la Vila Joiosa. / PILAR CORTES

Pues bien, en este marco, España peleará por incrementar las jornadas de faena, basándose en dicha recuperación de la fauna marina, algo que también ha constatado el comité científico de la propia Unión Europea.

Así lo ha avanzado el propio ministro de Agricultura, Pesca y alimentación, Luis Planas, quien ha hecho referencia a este informe en el que se van a basar para argumentar la reivindicación. El estudio, en concreto, habla de una recuperación de stocks que considera que se deben conservar, pero desde España se defiende que también hay que conservar a los pescadores y armadores, y que para ello es absolutamente necesario que haya más jornadas de pesca.

El Gobierno, en este sentido, incidirá en la importancia de la pesca para el Mediterráneo, tanto desde el punto de vista económico como tambien desde el consumo alimentario, la identidad, la tradición y la cultura.

La UE ha obligado a cambiar las redes por otras más amplias. / PILAR CORTES

La decisión definitiva se adoptará en el consejo de ministros de Agricultura y Pesca de la UE programado para los días 11 y 12 de diciembre, un encuentro que ha levantado gran expectación entre los pescadores de Andalucía, Murcia, Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana, que son los que se han estado viendo sometidos en los últimos años a continuados recortes. Según explica el secretario de la Federación de cofradías de la Provincia de Alicante, Juan Mulet, "la situación por la que estamos atravesando es delicada, y sería muy importante que Bruselas levantase la presión sobre la pesca de arrastre del Mediterráneo, porque está resultando muy complicado tener rentabilidad con tan pocos días para poder salir a faenar".

Menos ayudas

Esta puerta, por otro lado, se ha abierto en un contexto en el que las autoridades comunitarias también planifican un recorte del 67 % en las ayudas del fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (Fempa) para el periodo 2028-2034. Se trata, como se ha venido informando, de un hachazo de 4.000 millones de euros para el conjunto del territorio comunitario, que Bruselas justifica en su pretensión de crear un fondo genérico junto a la agricultura, la energía o el desarrollo rural, entre otros, con la finalidad de simplificar trámites y burocracia. Una argumentación, en cualquier caso, que no convence a los pescadores, quienes aseguran que no podrán competir en la captación de recursos con sectores como los citados.

Atendiendo a las ayudas recibidas en anteriores convocatorias, las embarcaciones de la provincia de Alicante dejarían de percibir cerca de 30 millones de euros durante este periodo, lo que representa un nuevo golpe tras los ya recibidos en los últimos años.

Se da la circunstancia, además, que estas subvenciones son precisamente las que van destinadas a las compensaciones por las restricciones en las capturas, los paros biológicos o el mantenimiento de las propias embarcaciones. De ahí que la recuperación de los días de faena se haya convertido en un objetivo prioritario para el sector de cara a lo que pueda venir en el futuro.