La planta valenciana de Coca-Cola genera 692 millones al PIB autonómico y 11.000 empleos

Coca-Cola aumenta su impacto en el Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunitat Valenciana y continúa consolidándose como un motor para la economía y el empleo de la autonomía. Así lo demuestran los resultados del estudio de impacto socioeconómico 2024, elaborado por la consultora Steward Redqueen, según los cuales la actividad local de Coca-Cola generó 692 millones de euros de valor añadido en la economía valenciana, equivalente al 0,47% del PIB regional. De esta cifra, 58 millones de euros corresponden al valor añadido directo generado, y los 634 millones restantes provinieron de manera indirecta a través de la cadena de valor, incluyendo proveedores, distribuidores y puntos de venta.

Según el citado estudio, los consumidores en España gastaron un total de 9.200 millones en bebidas de Coca-Cola en todos los canales de venta al público. Esto se traduce en la venta de 2.900 millones de litros de refrescos de la marca. Por cada euro gastado en refrescos de la conocida multinacional de bebidas refrescantes, 76 céntimos revirtieron en la economía local.

“Coca-Cola y lleva más de 65 años produciendo bebidas en la Comunitat Valenciana. Desde nuestra planta de Quart de Poblet y con el apoyo de nuestras oficinas comerciales distribuidas por todo el territorio valenciano nos permite poner en marcha una cadena que no solo deja una huella económica, sino que también genera valor en la sociedad”, explica Fernando Álvarez, jefe de Comunicación y Asuntos Públicos en la Comunitat Valenciana.

Empleo y contribución local

La actividad local de Coca-Cola genera empleo directo e indirecto para 11.011 personas en la Comunitat Valenciana. De ellos, 466 son empleos directos y 10.545 se generan de manera indirecta a través de su cadena de valor. Estas cifras indican que cada empleo directo apoya la creación de 22 puestos de trabajo indirectos.

Cartel de Coca-Cola en una fábrica. / Eduardo Parra - Europa Press

Coca-Cola contribuye a impulsar el desarrollo de las economías locales, y lo hace gastando 1.500 millones de euros en compras a proveedores locales situados en España. Además, distribuye sus productos a más de 31.741 puntos de venta en la autonomía.

Capacidad de producción

En Valencia se encuentra, además, una de las principales instalaciones industriales del grupo: la planta de Quart de Poblet. Con 10 líneas de producción, 65.000 m² de superficie, 4.800 pallets de capacidad de almacenamiento. Desde 2019, Coca-Cola ha invertido más de 60 millones de euros esta planta y en el almacén. En el ámbito social, destacan programas como 'GIRA Mujeres', que ha contado desde su creación, hace 9 años, con la participación de 1.400 mujeres. Desde el punto de vista ambiental, Coca-Cola continúa trabajando en proyectos como 'Mares Circulares', que desde 2018, ha contribuido a recoger más de 583 toneladas de residuos de las playas y entornos acuáticos gracias a la participación de más de 6.000 voluntarios valencianos.