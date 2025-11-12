Sumar reclama las cuentas de la sociedad del Parque Central de Alicante

Un portal de Transparencia desactualizado y una contestación. al aire. Estas dos circunstancias han provocado que Sumar haya redoblado la fiscalización sobre Avant y este martes 11 de noviembre el diputado por Alicante, Txema Guijarro, ha pasado por registro en el Congreso de los Diputados una petición en la que cuestiona que a punto de finalizar 2025, no se han publicado las cuentas de la Sociedad Alta Velocidad de Alicante Nodo de Transporte (Avant), de la que forman parte Adif, como representante del Ministerio de Transportes, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Alicante.

El co-coordinador del Movimiento Sumar en País Valenciano, Xavi López, ha subrayado que "nos preocupa esta sensación de parálisis de Avant por parte de todas las administraciones implicadas, pero sobre todo la falta de liderazgo del ayuntamiento de Alicante y de Luís Barcala, por impulsar el proyecto más importante que tiene Alicante para las próximas décadas".

Ante la falta de información sobre el avance de obras y cuentas en el desarrollo del Parque Central de la ciudad y las obras de la estación, la formación se pregunta si se ha celebrado Consejo de Administración y los asuntos tratados y si hay prevista una nueva convocatoria. Además, Sumar reclama la publicación de las cuentas del año pasado que, según indican, son obligatorios y permiten conocer el ritmo de la financiación por parte de todas las administraciones; así como el cumplimiento o incumplimiento de los convenios que se van firmando.

Desde el partido han lamentado que hayan tardado cerca de medio año en contestar a la consulta realizada el pasado abril sobre el estado contable de Avant y han mostrado su preocupación por la falta de actualización. "En ningún momento se ofrece explicación alguna en la respuesta parlamentaria sobre la causa del retraso en la publicación de dichos informes, por lo que se desconoce si el Consejo de Administración ha formulado siquiera las cuentas de 2024 y la razón por las que a noviembre de 2025 no se encuentran en Transparencia" de Avant, indica Guijarro en su escrito.

Reivindicación

La web oficial también se encuentra desfasada y las últimas noticias son del año pasado. En este sentido, solo la reivindicación vecinal es la que ha provocado reiteradas llamadas a avanzar en la gestión de esta zona verde y su adecuación. En concreto, la asociación Vecindario por un Parque Central ya reclamó en abril el acondicionamiento en ámbitos como la limpieza. Pese a que los colectivos aseguran ser conscientes de que la tramitación urbanística es compleja, desde abril se reclama "adecentar la zona" de manera urgente. Además, han solicitado a Avant que mientras se lleva a cabo la licitación de este enclave, las administraciones trabajen en evitar la acumulación de basura y escombros.

La falta de respuesta por parte de los organismos oficiales se materializará este sábado. Así, pues la presión se ha redoblado y han convocado una asamblea el próximo 15 de noviembre por la mañana en el puente Rojo.