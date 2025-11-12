Turisme llega a noviembre sin convocar dos millones de ayudas para promoción

El hito de aprobar las cuentas autonómicas en abril tiene su contrapartida y es que algunas líneas de subvenciones no han salido o no saldrán. Esta es la denuncia que ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista respecto a Turisme tras atender las quejas de pequeñas y medianas empresas que contaban para este ejercicio con la convocatoria anual del programa de "Impulso a la competitividad" que contaba con 4 millones de euros. En concreto, el diputado autonómico socialista, Mario Villar, ha puesto el foco en una propuesta que suponía ayudar en acciones de desetacionalización y respaldo a iniciativas que quedan fuera de los grandes formatos musicales.

Desde la Conselleria de Turismo, han reconocido que debido a la aprobación de los presupuestos de la Generalitat Valenciana que se hizo más tarde de la habitual, las subvenciones de 2024 se abonaron en consecuencia. No obstante, han asegurado que la convocatoria saldrá antes de que acabe el año para mantener este tipo de iniciativas de colaboración público-privada.

La respuesta ha sonado en la bancada de la oposición como insuficientes, pues en opinión de Villar este hecho demuestra que "existe una acción derivada de una falta de hoja de ruta". El socialista considera que a estas alturas del año que no se haya sacado la convocatoria supone dejar en el aire a pequeños empresarios y sobre todo, romper con unas líneas de ayudas que tenían como principal valor la difusión de eventos fuera de las temporadas altas y en todo el territorio de la Comunidad Valenciana. "Se cargan el marketing", comenta que es uno de los gastos subvencionables en este programa.

Mario Villar, durante una intervención en las Cortes Valencianas. / INFORMACIÓN

Villar se refiere a los dos programas que abordan tanto el "marketing de producto turístico de la Comunitat Valenciana y al dirigido a eventos musicales, deportivos, gastronómicos y culturales", cada uno dotado con dos millones de euros. En la relación de 2024, se aprecia que el listado es variado.

Londres y la gastronomía

Para el diputado del PSOE- PSPV, "no se trata de una situación aislada. Venimos denunciando que no hay una estrategia. En Londres, se demostró que no hay ideas nuevas y que se copiaron del programa de 2022". Villar se ha mostrado especialmente crítico con el anuncio que hizo la consellera de Turismo, Marián Cano, en la World Travel Market de aumentar un 36 % el presupuesto para la campaña de promoción gastronómica con el objetivo de elevarla hasta los 3 millones. "Aun falta por conocer la ejecución de los convencios, que son cuantiosos, para conocer la ejecución definitiva; pero mucho nos tenemos que será nefasta. ¿De dónde se va a sacar ese dinero si a fecha de hoy no han sacado la convocatoria y el cierre contable se realiza en breve?.", se pregunta.

"Hubo improvisación en el evento de promoción gastronómica en Londres, porque pocos días antes de ir, se anunció en la agenda otro enclave y otra propuesta con un conocido chef. También se anunció una campaña promocional cercana al millón de euros y luego no se hizo nada de eso", subraya Mario Villar.