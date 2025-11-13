El aeropuerto de Alicante tendrá cinco vuelos semanales más con Londres con Jet2

Que el aeropuerto de Alicante-Elche es uno de los más transitados de nuestro país es una realidad y los datos lo avalan. Aena ya confirmó el mes pasado que las compañías aéreas han programado en el aeródromo alicantino 8,2 millones de asientos, entre llegadas y salidas, y alrededor de 44.200 vuelos comerciales para la temporada de invierno (entre el 26 de octubre y el 28 de marzo de 2026).

Estos datos suponen un aumento del 10,2 % en plazas ofertadas con respecto a la temporada anterior. Y otro dato: en el mes de septiembre el aeropuerto alicantino superó los 1,9 millones de pasajeros, lo que supone un crecimiento del 5,9% respecto al mismo periodo de 2024.

Otros cinco vuelos semanales entre Alicante y Londres

A estos excelentes datos hay que sumar el anuncio de la compañía británica Jet2.com que contará con una nueva base en el aeropuerto de Londres-Gatwick para 2026, desde donde conectará con once destinos españoles, entre ellos Alicante.

Uno de los aeropuertos que tendrá más frecuencias será el de Alicante-Elche al que Jet2.com volará cinco veces a la semana. Tal y como recoge Europa Press, la compañía también ha anunciado que organizará diez vuelos semanales a Mallorca, cuatro a Málaga, tres a Tenerife Sur, Menorca, Girona y Reus y dos a Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote e Ibiza.

El consejero delegado de Jet2.com y Jet2holidays, Steve Heapy, ha señalado que se trata de una oportunidad "fantástica" para ampliar el abanico de opciones desde Reino Unido a España y de consolidarse como el principal turoperador entre Reino Unido y Canarias y Baleares.

"Londres conglomera un enorme número de potenciales viajeros a España y ahora vamos a ofrecer vuelos desde tres de sus aeropuertos, brindando también la posibilidad de visitar la capital de Inglaterra desde España de una manera más flexible y asequible", ha recalcado.