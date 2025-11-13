Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El aeropuerto de Alicante tendrá cinco vuelos semanales más con Londres con Jet2

La compañía británica anuncia una nueva base en el aeropuerto de Londres-Gatwick para 2026 que conectará con 11 aeródromos españoles

Mostrador de facturación de Jet2 en el aeropuerto Alicante-Elche.

Mostrador de facturación de Jet2 en el aeropuerto Alicante-Elche. / José Navarro

O. Casado

Ana Jover

EP

Que el aeropuerto de Alicante-Elche es uno de los más transitados de nuestro país es una realidad y los datos lo avalan. Aena ya confirmó el mes pasado que las compañías aéreas han programado en el aeródromo alicantino 8,2 millones de asientos, entre llegadas y salidas, y alrededor de 44.200 vuelos comerciales para la temporada de invierno (entre el 26 de octubre y el 28 de marzo de 2026).

Estos datos suponen un aumento del 10,2 % en plazas ofertadas con respecto a la temporada anterior. Y otro dato: en el mes de septiembre el aeropuerto alicantino superó los 1,9 millones de pasajeros, lo que supone un crecimiento del 5,9% respecto al mismo periodo de 2024.

Otros cinco vuelos semanales entre Alicante y Londres

A estos excelentes datos hay que sumar el anuncio de la compañía británica Jet2.com que contará con una nueva base en el aeropuerto de Londres-Gatwick para 2026, desde donde conectará con once destinos españoles, entre ellos Alicante.

Uno de los aeropuertos que tendrá más frecuencias será el de Alicante-Elche al que Jet2.com volará cinco veces a la semana. Tal y como recoge Europa Press, la compañía también ha anunciado que organizará diez vuelos semanales a Mallorca, cuatro a Málaga, tres a Tenerife Sur, Menorca, Girona y Reus y dos a Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote e Ibiza.

El consejero delegado de Jet2.com y Jet2holidays, Steve Heapy, ha señalado que se trata de una oportunidad "fantástica" para ampliar el abanico de opciones desde Reino Unido a España y de consolidarse como el principal turoperador entre Reino Unido y Canarias y Baleares.

"Londres conglomera un enorme número de potenciales viajeros a España y ahora vamos a ofrecer vuelos desde tres de sus aeropuertos, brindando también la posibilidad de visitar la capital de Inglaterra desde España de una manera más flexible y asequible", ha recalcado.

