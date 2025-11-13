Alicante, tierra en equilibrio inestable: agricultura, agua y futuro en el límite mediterráneo

Por primera vez en décadas, la provincia de Alicante se mira al espejo rural sin filtros. El reflejo es el de un territorio donde conviven un potencial agrícola extraordinario y una fragilidad estructural que avanza silenciosamente: falta de agua, un mercado internacional tensionado, un clima cada vez más extremo y un paisaje agrario que se fragmenta a la misma velocidad que se tecnifica.

Este monográfico analiza con detalle qué está pasando en la agricultura alicantina, cuál ha sido su transformación ecológica en la última década, por qué la citricultura —su músculo económico y simbólico— está en la encrucijada más delicada de su historia reciente, y qué se espera de la IV Jornada Citrícola de ASAJA Alicante, que se celebra el 14 de noviembre en Orihuela, un encuentro que llega en un momento que ya nadie considera casualidad.

1. Una provincia que creció… pero empieza a frenar

En los últimos diez años, Alicante ha duplicado con creces el número de operadores ecológicos. No es un matiz: es un salto estructural.

Según los datos del CAECV, la provincia pasó de 700 operadores en 2014 a 1.497 en 2024, un incremento del 113%, convirtiéndose en uno de los territorios con mayor dinamismo empresarial dentro del sector ecológico valenciano.

Sin embargo, la superficie que sostiene ese crecimiento no avanza al mismo ritmo. Alicante cuenta con 39.256 hectáreas certificadas, pero en 2024 retrocedió un 4,7%. No es un desplome, pero sí una señal. Mientras crece la profesionalización, disminuye la base productiva. Algo no encaja del todo.

Esta divergencia entre operadores y superficie revela una tendencia que preocupa a los técnicos: la estructura productiva se tensiona a mayor velocidad de la que crece la producción real. Y cuando eso sucede, el riesgo económico se dispara.

2. El mapa agrícola que define Alicante

Alicante no es una provincia homogénea. Su fuerza radica precisamente en la diversidad:

Almendro : 8.161 ha

: 8.161 ha Olivar : 4.341 ha

: 4.341 ha Cítricos : 3.996 ha (con protagonismo absoluto del limón)

: 3.996 ha (con protagonismo absoluto del limón) Hortalizas, vino, miel, turrón, frutos secos, sal marina, especias…

A ello se suma un tejido empresarial excepcional: 240 empresas ecológicas con actividad transformadora y comercial. Desde bodegas con proyección internacional hasta compañías de turrón, miel, aceites premium, exportadoras, obradores, empresas de especias, y firmas del sector dietético.

Alicante, a diferencia de otros territorios, ha sabido construir valor añadido agroalimentario. Y eso explica por qué la agricultura ecológica ha generado empleo, exportación y un ecosistema empresarial diverso y cada vez más sofisticado.

Pero toda esta estructura tiene un talón de Aquiles: el agua.

3. Agua: la frontera que define el futuro

El clima mediterráneo ya no es el de hace veinte años.

Primaveras más cortas, veranos más secos, otoños que concentran episodios de lluvias torrenciales y una evapotranspiración que devora suelos y cosechas.

En la provincia de Alicante, donde el regadío no es un lujo sino un requisito agronómico, la falta de agua es el factor crítico que condiciona todo.

En entrevistas recientes, los productores citrícolas han sido contundentes: “Sin estabilidad hídrica, no hay citricultura viable. Y sin citricultura, desaparece una parte esencial de la economía de la Vega Baja y del litoral alicantino.”

La agricultura ecológica, que exige una gestión aún más cuidadosa del suelo y un manejo nutricional más preciso, sufre el doble:

— Más coste de fertilización autorizada

— Más mano de obra

— Más vulnerabilidad frente al estrés hídrico

Alicante está en el límite. Pero todavía hay margen, si se actúa con visión.

4. Citricultura: el sector que sostiene la economía… y que hoy camina sobre hilo

La citricultura alicantina es uno de los pilares agrícolas más importantes del Mediterráneo español. Pero en 2025 se enfrenta a un escenario inédito.

Los expertos consultados describen una tormenta perfecta:

El consumo europeo baja

En los últimos cinco años, el consumo de cítricos ha caído alrededor del 15%, mientras la oferta se mantiene alta. El resultado: precios presionados y márgenes que desaparecen.

El cítrico ecológico pierde diferencial

El coste de producción ecológica continúa subiendo, pero el precio en destino se estanca.

Los márgenes entre ecológico y convencional se han reducido drásticamente.

Plagas y enfermedades avanzan

Las fronteras europeas no garantizan suficiente control fitosanitario de vegetales procedentes de países terceros. Alicante sufre la presión creciente de nuevas plagas, mientras las herramientas autorizadas disminuyen.

El clima altera los rendimientos

Menos kilos, más calibre irregular, floraciones alteradas, estrés térmico en primavera…

Especialmente en clementinas, donde varios productores hablan ya de descensos “significativos” año tras año.

Y el minifundio no resiste

La estructura agraria valenciana —miles de parcelas pequeñas, heredadas, fragmentadas— es hoy el principal factor de pérdida de competitividad.

Los productores lo expresan sin ambigüedad: “El futuro será de explotaciones más grandes, más profesionales y tecnificadas. El minifundio desaparecerá.”

La citricultura alicantina es uno de los pilares agrícolas más importantes del Mediterráneo español. / CAECV

5. La IV Jornada Citrícola de ASAJA Alicante: un congreso que llega en el minuto exacto

El 14 de noviembre, Orihuela acoge un encuentro determinante.

La IV Jornada Citrícola de ASAJA Alicante se ha convertido en el foro donde la provincia toma el pulso real a su agricultura.

El programa es revelador, porque responde punto por punto a los desafíos actuales:

• Informe de situación: aforo, importaciones y contexto internacional

Qué está pasando con la entrada de cítricos de terceros países y cómo impactará el Acuerdo UE-Mercosur y las negociaciones con EE.UU.

• El futuro de la citricultura mediterránea en sequía

Digitalización, sensores, patrones resistentes, agricultura de precisión…

La técnica ya no es un valor añadido: es la única salida.

• Sanidad vegetal e innovación varietal

El IVIA y la Generalitat presentarán la hoja de ruta para los próximos años. Nuevas variedades adaptadas, patrones tolerantes a estrés hídrico y herramientas de protección.

• Horizonte 2030: estrategia autonómica

Reconversión varietal, promoción exterior, modernización de regadíos, estructura agraria, certificación…

La nueva planificación marcará el rumbo de la citricultura valenciana.

• Mercado, rentabilidad y tendencia del consumidor europeo

Qué quiere el mercado realmente. Qué está dispuesto a pagar. Y dónde tiene que posicionarse el limón y la naranja alicantina en un contexto global.

6. Inversión, fondos y un nuevo mapa de propiedad rural

Los expertos coinciden: la agricultura está viviendo un cambio silencioso en la estructura de propiedad.

Los fondos de inversión han entrado en juego. No en el minifundio —al que consideran inviable—, sino en grandes fincas con estructura profesional, donde pueden implementar tecnología, mecanización y estrategias comerciales globales.

Para algunos, es una amenaza directa al modelo tradicional.

Para otros, una muestra de hacia dónde va el futuro productivo.

Pero hay consenso en algo: La rentabilidad ya no se construye solo en el campo; se construye en toda la cadena y con dimensión económica.

7. Agricultura ecológica vs. “modas” regenerativas

El debate es intenso.

La agricultura regenerativa está captando la atención mediática, pero los expertos valencianos han sido muy claros:

No existe norma clara.

No existe certificación regulada.

No se diferencia comercialmente.

No tiene controles equiparables a la producción ecológica.

Mientras tanto, la agricultura ecológica cumple una norma europea exhaustiva, auditable y certificable; protege el suelo, el entorno, los polinizadores y garantiza trazabilidad absoluta.

El riesgo es evidente: confundir al consumidor en un momento de máxima fragilidad del mercado.

8. ¿Está Alicante a tiempo? Sí. Pero no si sigue como hasta ahora

Alicante todavía posee ventajas estratégicas:

Empresas con capacidad exportadora y productos con alto valor agroalimentario.

Un liderazgo indiscutible en limón ecológico.

Centros de investigación de referencia internacional (IVIA, UMH).

Agricultores con un nivel de tecnificación creciente.

Cultura agraria sólida, aunque envejecida.

Pero cada una de esas fortalezas puede convertirse en debilidad si no se abordan tres pilares de forma inmediata:

1. Agua estructural, no coyuntural

La planificación hídrica debe adelantarse al clima, no improvisarse.

2. Reestructuración y profesionalización

Sin explotaciones más grandes y más tecnificadas, la rentabilidad desaparece.

3. Comunicación y posicionamiento

El cítrico ecológico valenciano —y alicantino en especial— debe liderar su propio relato: salud, suelo vivo, sin pesticidas, frescura real y sabor.

9. Conclusión: Alicante está en un cruce histórico

La agricultura alicantina puede convertirse en el referente mediterráneo de adaptación climática, producción ecológica de alto valor y digitalización agraria. Tiene todos los ingredientes: conocimiento, tradición, industria agroalimentaria potente y un territorio con identidad.

Pero también puede perder, en apenas una década, buena parte de su citricultura tradicional y su base agraria si no se actúa con decisión.

La pregunta ya no es si Alicante puede mantener su modelo agrícola.

La pregunta es si queremos mantenerlo.

Porque, igual que sucede en los ecosistemas, cuando un territorio agrícola deja de cuidarse, desaparece. Y a veces, cuando nos damos cuenta, es demasiado tarde.