Cuatro de cada diez trabajadores alicantinos no llegan a mileuristas

Las sucesivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) aprobadas en los últimos años han sido un acicate para un incremento generalizado de los sueldos en los últimos años, aunque no todos los trabajadores se han beneficiado de la misma manera. El avance del empleo a tiempo parcial o de los fijos discontinuos, junto con la estacionalidad que aún marca muchas actividades en la provincia, provoca que, a la hora de la verdad, una gran parte de los alicantinos mantenga ingresos anuales muy por debajo de los 15.876 euros brutos en los que estaba fijado este indicador. Una cantidad que, si se tienen en cuenta las 14 pagas en las que suele distribuirse los salarios y las retenciones que se aplican, apenas daría para ser mileurista.

En concreto, de acuerdo con los últimos datos de la Agencia Tributaria, hasta el 42,2 % de todas las personas de la provincia que durante el año pasado trabajaron en algún momento por cuenta ajena ingresaron menos de esa cantidad. Un porcentaje que supera en cinco puntos a la media nacional y que también explica, junto con la propia naturaleza del empleo que se crea en Alicante, la importante brecha de renta per cápita que existe entre la provincia y el resto del país.

La buena noticia es que en 2024 encontraron trabajo más personas que nunca, ya que hasta 791.945 alicantinos incluyeron ingresos salariales en su declaración, 20.991 más que el año anterior. Además, el sueldo medio declarado aumentó en un 3,95 %, hasta alcanzar los 20.984 euros brutos anuales. Un dato que se sitúa por encima de la inflación -del 2,4 %-, lo que significa que se produjo una ligera recuperación del poder adquisitivo perdido en los ejercicios anteriores.

Cara y cruz

A partir de aquí, el análisis de los datos tributarios ya no ofrece un panorama que invite al optimismo. Para empezar, porque que el aumento de los sueldos en el resto del país fue algo mayor, del 4,1 %, lo que agrandó las diferencias. De este modo, las ganancias medias de un trabajador alicantino se sitúan en estos momentos 3.978 euros por debajo de la media nacional -24.962 euros- y casi 2.000 menos que la autonómica, que el año pasado fue de 22.962 euros brutos.

De hecho, Alicante ocupa la undécima posición por la cola en la clasificación de las provincias españolas en función de las ganancias de sus asalariados, sólo por detrás de Jaén, con 17.792 euros; Huelva, con 18.012; Almería (18.733); Badajoz (18.927); Córdoba (19.488); Cáceres (19.769); Cuenca (20.472); Granada (20.584); Cádiz (20.811) y Zamora (20.975).

Si se compara con Madrid, donde se pagan los mejores salarios, la diferencia roza los 11.000 euros anuales, de acuerdo con esta estadística, que la Agencia Tributaria elabora con las declaraciones del IRPF y las retenciones que aplican las empresas en las nóminas.

Por tramos

Tampoco pinta bien la distribución por tramos de ingresos, ya que más de la mitad de ese aumento de personas que encontraron trabajo se concentra en los niveles más bajos. Así, hasta 334.531 contribuyentes alicantinos -el 42,2 %- ganaron en todo el año menos de esos 15.876 euros en que se sitúa el SMI, 12.000 más que el año anterior. De hecho, representan el grupo más numeroso.

Otros 313.968 residentes de la provincia -un 39,6 %- declararon ingresos entre una y dos veces el salario mínimo, es decir, entre 15.876 y 31.752 euros; mientras que los que superan esa cantidad apenas suman el 18,2 %.

Por el contrario, en la cúspide de la pirámide apenas hay cambios entre 2023 y 2024. En concreto, el año pasado 2.355 alicantinos recibieron un salario superior a los 120.000 euros anuales, sólo siete más que el anterior.

Otra brecha que apenas se mueve es la que separa la retribución de los distintos géneros. Según los datos de Hacienda, las mujeres ganaron 19.102 euros de media, 3.559 euros menos que los hombres, lo que significa que la diferencia apenas se ha reducido en 17 euros. Si se mantuviera este ritmo, para que hombres y mujeres ingresaran lo mismo se necesitarían 211 años más, lo que da cuenta del trabajo que aún queda por hacer en este terreno.

También sigue existiendo una diferencia considerable entre los que ganan los jóvenes y aquellos que ya acumulan más experiencia o antigüedad en el mundo laboral. Así, mientras que los jóvenes de 26 a 35 años declaran unos ingresos de 18.444 euros, los que tienen entre 46 y 55 años -los que más cobran- suman 24.966 euros.