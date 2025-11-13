Mango, Esencias Moles e Hifas Innovation Hub ganan los premios Aitex 2025

Mango, Esencias Moles e Hifas Innovation Hub. Estas son las tres empresas que han resultado ganadoras de los Premios Empresariales de Aitex en su séptima edición. La entrega de los galardones ha tenido lugar en una gala multitudinaria que se ha celebrado este jueves en las instalaciones del centro tecnológico en Alcoy, evento con el que se ha puesto el broche de oro a los actos de celebración del 40 aniversario de esta institución de prestigio internacional, dedicada a la investigación en el ámbito del textil y la cosmética.

Tras una conferencia a cargo de Miquel Lladó, referente en estrategia y liderazgo, se han dado a conocer las empresas ganadoras de unos premios dotados con 100.000 euros que se han repartido entre las nueve empresas seleccionadas.

En lo que respecta al apartado de sostenibilidad e innovación en el textil, la firma ganadora ha resultado ser Mango, con sede en Barcelona, por el desarrollo de tres materiales innovadores a partir de residuos textiles para renovar sus tiendas con un enfoque sostenible. Aplicados en mobiliario, cortinas y revestimientos, estos materiales reducen el consumo energético y dan una nueva vida a prendas no reciclables.

Miquel Lladó, en el centro, junto al presidente de Aitex, León Grau, a su izquierda. / Juani Ruz

El segundo premio ha sido para Arisnova, de Valencia, que ha impulsado una solución pionera basada en la IA para la detección de defectos en los tejidos durante su fabricación, mientras que el tercero ha recaído en Jovertex, de Cocentaina, por un sistema innovador que filtra los humos generados en procesos textiles y recupera el calor para reutilizarlo.

En el apartado de sostenibilidad e innovación en cosmética, la firma ganadora ha sido Esencias Moles, de Barcelona, por una tecnología pionera que transforma el perfume en una barrera protectora frente a la luz azul, presente en pantallas y luz solar. Esta innovación protege la piel sin alterar el aroma, combinando bienestar, ciencia y sostenibilidad.

El segundo premio ha sido para Special Chemicals, también de Barcelona, que ha desarrollado un proceso que convierte microalgas en ingredientes cosméticos altamente eficaces y sostenibles, y el tercero para Falon Labs, por una tecnología que une silicio y niacinamida en un solo ingrediente encapsulado para mejorar la firmeza, la hidratación y el tono de la piel.

Por último, en el apartado a la mejor iniciativa emprendedora, la ganadora ha sido Hifas Innovation Hub, de Pontevedra, una plataforma especializada en biotecnología micológica que desarrolla soluciones basadas en hongos para mejorar la salud humana, animal y el medio ambiente. Desde nuevos antibióticos frente a bacterias resistentes hasta ingredientes para nutrición especializada.

El segundo premio ha ido a parar a The Loop Solutions, de Alicante, por una iniciativa que convierte residuos textiles en nuevos productos sostenibles, evitando su desecho en vertederos, y el tercero para Cerwall Solutions, de Benetusser, una startup que transforma la ciberseguridad en algo sencillo, eficaz y asequible para pymes, centros educativos, operadores regionales o salud.

Los galardonados junto a los miembros del jurado. / Juani Ruz

León Grau, presidente de Aitex, ha mostrado el orgullo del centro por celebrar una nueva edición de los Premios Empresariales en un año tan especial como el del 40 aniversario, "que nos invita a mirar atrás con satisfacción por todo lo conseguido, y al mismo tiempo a mirar hacia el futuro con ambición y compromiso".

En parecidos términos se ha expresado Vicente Blanes, director de la institución, quien ha indicado que en el 40 aniversario "hemos podido constatar cómo las empresas españolas continúan apostando por la excelencia, la sostenibilidad y la transformación tecnológica”.

En el acto ha estado también el alcalde de Alcoy, Toni Francés, quien ha enfatizado "el impacto extraordinario que ha tenido Aitex en nuestro territorio durante estos 40 años, y la ayuda que ha supuesto para las empresas".

Trayectoria de los premios

Lo que comenzó como una iniciativa dirigida al sector textil y cosmético ha crecido hasta alcanzar una proyección nacional, atrayendo proyectos de empresas de todo el país que apuestan por la excelencia y la transformación. Este crecimiento refleja la propia evolución de Aitex, que en sus 40 años de trayectoria ha ampliado su actividad a nuevos ámbitos estratégicos, posicionándose como un centro de referencia no solo en el ámbito textil, sino también en el cosmético y en otros sectores emergentes vinculados a la sostenibilidad, la energía o la movilidad.

El propósito de los premios es dinamizar el ecosistema empresarial y fomentar la colaboración entre sectores, impulsando un modelo de innovación abierta que contribuya a la competitividad y al desarrollo sostenible. A través de este reconocimiento, AITEX busca inspirar a las empresas a seguir avanzando con visión de futuro, promoviendo la investigación aplicada y la búsqueda de soluciones tecnológicas que respondan a los desafíos globales.

Cada edición representa una oportunidad para celebrar el talento y la capacidad de adaptación de las empresas, destacando su papel esencial en el crecimiento económico y social. Los galardones no solo ponen en valor el esfuerzo, la creatividad y el compromiso de las organizaciones, sino que también refuerzan el vínculo de Aitex con el tejido empresarial y su misión de acompañar a las empresas en sus procesos de innovación.