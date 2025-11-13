Mercadona comercializará este año 131.000 toneladas de naranja nacional

Arranca la campaña nacional de la naranja en Mercadona, cadena de supermercados que prevé comercializar 131.000 toneladas procedentes de campos españoles durante la campaña 2025/26. La compañía tiene previsto ofrecer hasta el próximo mes de agosto naranjas procedentes de campos de la Comunidad Valenciana, Andalucía, Región de Murcia y Catalunya, gracias a la colaboración con 13 proveedores que a su vez trabajan con más de 2.000 agricultores.

En el caso concreto de la Comunidad Valenciana, Mercadona colabora con los proveedores Martinavarro, Bollo, Fontestad, Frutas Tono, Frutinter, Anecoop, Agronostrum, AM Fresh Spain Citrus, Grupo Llusar Torres y Vicente Giner. La compañía prevé comprar 59.000 toneladas de naranjas de campos de la Comunidad Valenciana.

Recolección de naranjas en el campo. / INFORMACION

Mercadona ofrece en todas sus tiendas naranja nacional en sus tres principales formatos: a granel y malla de 3 y 5 kilos. La entrada de la naranja da así continuidad a la campaña 2025/26 de cítricos de origen nacional en Mercadona, que comenzó el pasado mes de octubre con la llegada de la mandarina y el limón de proveedores españoles. El compromiso de Mercadona con el sector primario español, subrayan desde la compañía, es firme y prioriza por garantizar relaciones estables y transparentes con sus 13 proveedores.

La apuesta de Mercadona por la naranja nacional reafirma su compromiso con el sector primario y con sus clientes. Gracias al trabajo realizado con sus proveedores, la compañía logra alargar la disponibilidad de la naranja nacional hasta finales de verano, fomentando así el consumo de frutas de temporada y de proximidad.

La campaña de la naranja se prolongará hasta agosto. / INFORMACION

Este compromiso, añaden las mismas fuentes, forma parte de la estrategia de calidad y origen de Mercadona, que impulsa el consumo de productos de origen nacional siempre que cumplan con los estándares de calidad exigidos y existe disponibilidad suficiente para abastecer a las tiendas. En la actualidad, el 85% del surtido total de la compañía es de origen nacional.

Fomento del consumo

Mercadona fomenta el consumo de cítricos, así como del zumo de naranja recién exprimido disponible en la sección de Fruta y Verdura en los tres formatos de envase habituales (250 mililitros, 500 mililitros y 1 litro). Este servicio, que comenzó a implantarse en 2016 en todas las tiendas de la compañía, es un proyecto que se desarrolló a través de la innovación conjunta entre Mercadona, el proveedor especialista Zumex y los propios clientes.

Los cítricos son ricos en vitaminas, minerales y antioxidantes y su consumo contribuye a mantener una dieta equilibrada. Las naranjas, mandarinas y limones, entre otros cítricos, son grandes aliados para completar una cesta de la compra equilibrada.

Mercadona apoya las campañas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el marco de la estrategia #alimentosdespaña y su campaña de “El país más rico del mundo”. Asimismo, Mercadona defiende las prácticas comerciales justas y desde hace años está adherida al Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria. Este acuerdo voluntario, que supuso un paso más en la promoción de prácticas comerciales justas, se enmarca en la Ley de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria y está impulsado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en colaboración con distintas asociaciones de toda la cadena agroalimentaria en España.