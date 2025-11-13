Quintanilla nombra a José Vicente Andreu (Asaja), Javier Gisbert (Fopa) y José Julián Farell (Fempa) como vicepresidentes de CEV Alicante y mete a Baño en la foto

Primera junta directiva de César Quintanilla como presidente de CEV Alicante y los cambios ya se empiezan a notar, tanto en el fondo, como en las formas. Tras la asamblea electoral del pasado día 6 en València, en la que fue elegido por proclamación, al haberse retirado de la contienda el anterior presidente, el ilicitano Joaquín Pérez, la gran incógnita de esta primera reunión era conocer quiénes serían los vicepresidentes escogidos por Quintanilla.

El también presidente de Uepal ha sido fiel a la proclama que lanzó desde el primer día y ha apostado por dar más peso a los sectores productivos con su elección. De esta forma, le acompañarán el presidente de la Federación de Obra Pública (Fopa), Javier Gisbert, cuya designación ha defendido para hacer de la reivindicación de las infraestructuras pendientes uno de los "ejes estratégicos" de su mandato; el presidente de la Federación de Empresarios del Metal (Fempa), José Julián Farell, para dar más peso al sector industrial de la provincia; el presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu -el único que repite-, como reconocimiento al peso del sector primario en la economía alicantina y también para subrayar el compromiso de la organización con la defensa del agua.

De esta forma, abandonan el cargo de vicepresidentes provinciales de la CEV la presidenta del Círculo-Directivos de Alicante, Eva Toledo, que había expresado su deseo de no continuar; y el consejero delegado de Masymas, José Juan Fornés.

El regreso de Carlos Baño

Pero la reunión de este jueves también ha supuesto el regreso del presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de la Federación Alicantina del Comercio (Facpyme), Carlos Baño, a la directiva provincial de la patronal, tras los desencuentros con los anteriores responsables de la misma, tanto a nivel local, con Joaquín Pérez, como, sobre todo, autonómico, por su falta de sintonía con Salvador Navarro.

Un regreso que, además, Quintanilla ha querido acentuar en el momento de las fotos ante la prensa, cuando, tras el posado de rigor con sus tres nuevos vicepresidentes, ha insistido en que Baño se incorporara a la imagen. A pesar del rechazo inicial por parte de este –"ante todo, respeto institucional y yo estoy aquí como representante de Facpyme, no pinto nada ahí", ha asegurado-, finalmente ha accedido a la petición del presidente de CEV que, de esta forma, dejaba claro su intención de mejorar las relaciones entre las dos instituciones que ambos presiden, en lo que también supone un claro apoyo público a Baño.

Quintanilla invita a Carlos Baño a sumarse a la foto tras la junta de CEV Alicante. / Jose Navarro

Más allá de esto, César Quintanilla ha esbozado los que serán los cinco ejes estratégicos de su mandato. El primero pasa por mejorar la propia estructura interna de la organización, con ese mayor peso a los sectores productivos frente a las empresas particulares. En segundo lugar, el presidente de los empresarios alicantinos aboga por hacer de las infraestructuras uno de los grandes caballos de batalla de la organización -ha anunciado que reactivarán el acuerdo con Ineca y con la Cámara de Alicante para actualizar el estudio sobre las once grandes dotaciones pendientes que tiene la provincia.

Además, se quiere trabajar en el fomento de la digitalización y la innovación en todos los sectores económicos y, por último, el agua. Todo con un claro objetivo: "Somos la cuarta provincia por población y la quinta por PIB, pero luego bajamos al puesto 42 en PIB per cápita. Eso quiere decir que no todos los trabajos tienen los ingreso que deberían. Tenemos que trabajar por una sociedad que tenga mejores ingresos", ha señalado, a preguntas de los medios.

La relación con València

Por último, Quintanilla también ha incluido entre esos ejes centrales la vertebración autonómica. "Es verdad que se ha avanzado mucho, pero tenemos que trabajar mucho más para poder ir juntos a Valencia y reclamar como autonomía y empezar a pintar algo en Madrid", ha explicado.

Y en este punto, el también CEO de la farmacéutica QPharma ha abogado porque el empresariado alicantino tenga más presencia en el Cap i casal. "Tenemos que ver cómo acabar con este problema y el primer punto es ver en qué hemos fallado nosotros -ha continuado Quintanilla- y considero que uno de los problemas ha sido, claramente, no tener presencia en València. Al final, la misma distancia hay de aquí a allí que de allí a aquí".

César Quintanilla preside la junta de CEV Alicante por primera vez. / Jose Navarro

Según ha expuesto, el objetivo es "que nos conozcan y que escuchen nuestra voz. Porque muchas veces nos ha pasado que no vamos, por la distancia, por el tiempo, y luego solo vamos el día que queremos protestar. Eso no sirve de nada", ha recalcado.

Por otro lado, ha señalado que una de sus primeras acciones será analizar cómo se está llevando la negociación de los convenios colectivos, para "empezar a ser más reivindicativos". "Al final, tanto buenismo, por decirlo así, se nos va a llevar nuestro estado del bienestar. Llega un momento en que no podemos hacer tanto porque la competitividad está cayendo", ha apuntado en un mensaje del que deberían tomar nota los sindicatos.

Por último, Quintanilla ha señalado que, al menos en el corto plazo, su intención es compatibilizar las presidencias de la CEV y Uepal, aunque ha apuntado que será la directiva de esta última asociación la que decida en último término sobre la cuestión.