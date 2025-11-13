Sello alicantino en la terna final de empresas para la ampliación del aeropuerto

Hace justo diez meses, Aena publicó el anuncio de licitación del proyecto de ampliación del aeropuerto Alicante Elche. Se dio un mes para presentar propuestas a la redacción de una obra que se prevé de gran envergadura. Los despachos de ingeniería y arquitectura que ganaran tendrían recompensa de 24 millones de euros y el prestigio de rediseñar uno de las terminales más relevantes de España y con mayor cuota de conexiones internacionales.

Ahora la entidad aeroportuaria ha revelado que de las siete iniciativas, solo tres han pasado a la segunda fase y en dos de ellas, hay sello alicantino. En concreto, se trata de la terna formada por tres tríos. Una de las opciones está compuesta por Prointec, Efebearquitectura e Incosa Inv y Cont De Cali. En esta unión, el toque alicantino lo pone la parte de arquitectura. Efebearquitectura es un estudio que, además, conoce la terminal situada en El Altet y su crecimiento, pues fue el autor de la pasarela que une el aparcamiento con el centro de pasajeros. También participó en las obras del aeropuerto de Manises. La firma de cabecera es Prointec cuenta con proyectos a sus espaldas como el nuevo aeropuerto de Argel o la redacción de estudios de alta velocidad en la meca tecnológica de Silicon Valley en San Francisco (EEUU). Su trayectoria suma ya más de 50 años. Junto a ellos, está Incosa que actúa como consultoría de calidad.

La parte previa de redacción y asistencia técnica se ha previsto que finalice en 2031

La segunda unión con aires de Alicante que encabeza, precisamente, una compañía de origen malagueño y delegación en Alicante, Cemosa. Le acompañan en la propuesta Fairbanks Arquitectos y Sener Mobility. La segunda es la actual autora de la terminal Miguel Hernández que es el edificio que permanecerá, pues la ampliación prevé que se derriben la antigua terminal -hoy vacía- y los hangares que hay para reconstruir una prolongación con mayor capacidad a partir de las actuales instalaciones. Por su parte, Sener es la sociedad que hay detrás de las soluciones retráctiles de césped en estadios como el conocido caso del Santiago Bernabeu del Real Madrid.

La última en pasar el corte de Aena es la UTE formada por el estudio de arquitectura francés JFS Architectes, que firmó la escuela de FP del aeropuerto de París, junto a una empresa italiana One Works Spa que está detrás del diseño de terminales y hangares de medio país como Venecia, Milán, Palermo, pero que también ha viajado hasta Irán o Arabia Saudí. La tercera pata es la ingeniería española Viarium Ingeniería, proyectista habitual de Aena en sus infraestructuras.

El edificio que hay entre la torre de control y la actual terminal se demolerá por completo. / PILAR CORTES

Un escenario para 2031

En cualquier caso, se trata de empresas con larga trayectoria y con currículum destacada en la ingeniería civil. El siguiente paso será la selección de la mejor propuesta y aunque no hay fecha, los despachos que se alcen con el proyecto tendrán 60 meses para desarrollarlo. El escenario de 2031 es una fecha optimista para empezar a hablar de la licitación de las obras. Cabe recordar que este concurso solo contempla la parte de ingeniería. Tal y como indican los pliegos técnicos, "el objeto del presente contrato será la prestación de los servicios de ingeniería necesarios para la ejecución de las obras que desarrollen parte de las actuaciones contempladas en el Diseño Funcional del aeropuerto Alicante – Elche". Estos "proyectos constructivos" deberán definir de forma precisa las obras de ampliación y las relativas al equipamiento y mobiliario que permitan su licitación.

Este punto de inflexión se ha corroborado por la reciente salida a concurso, también, de la asistencia técnica. Aena invertirá 48 millones en esta acción complementaria que también tiene un plazo de 5 años. En ese periodo, una de las remodelaciones que vivirá la terminal es la relativa a la sala VIP, la cual quedó destrozada por el incendio de 2020. El presupuesto es de 7,1 millones y ampliará ele espacio hasta los 2.000 metros cuadrados. Una de las novedades será la terraza exterior en un córner interior del actual edificio operativo.