Verisure, la matriz de Securitas Direct, abrirá en Alicante su cuarto centro tecnológico mundial

Nuevo desembarco de una compañía tecnológica en Alicante. Verisure, más conocida en España por ser la propietaria de Securitas Direct, ha anunciado la apertura en la ciudad del que será su cuarto centro tecnológico en todo el mundo, que complementará a los que ya posee en Ginebra (Suiza), Malmö (Suecia) y Madrid.

Un anuncio que confirma el atractivo de la provincia para acoger a este tipo de compañías, ya que el desembarco de Verisure se suma a las instalaciones que ya tienen en la zona otras firmas como NTT Data, Accenture, Minsait, Mediapro, DXC o Banco Sabadell, a las que hay que añadir tecnológicas locales como Facephi, Orizon, Nax o 1MillionBot, entre otras muchas.

Según explican desde la compañía, que está especializada en servicios de seguridad con monitorización y opera en Europa y Latinoamérica- el nuevo centro acogerá una variedad de puestos relacionados con el desarrollo y el soporte a la innovación dentro del grupo, sumándose a los equipos que ya tiene la firma, en los que trabajan más de 1.700 tecnólogos en todo el mundo.

En busca de talento

Con esta apertura esperan mejorar aún más sus capacidades tecnológicas y atraer nuevo talento. De hecho, según apuntan desde la firma, la existencia de numerosas carreras relacionadas con las nuevas tecnologías en la zona ha sido uno de los motivos que ha inclinado la balanza en favor de Alicante, entre las distintas alternativas que se barajaban.

Así, inicialmente las instalaciones de la compañía se ubicarán en el Parque Científico de la Universidad de Alicante, donde arrancará la actividad con un equipo reducido, para trasladarse en 2026 a una nueva sede definitiva, todavía por definir.

Verisure es una organización tecnológica integrada verticalmente que trabaja en todo el ciclo de vida del producto, desde la arquitectura y el desarrollo de software hasta la implementación y la experiencia del usuario final.

"Esta inversión respalda la estrategia a largo plazo de Verisure de reforzar nuestras capacidades tecnológicas y reafirma nuestro compromiso de seguir a la vanguardia de la innovación en el sector de la seguridad con vigilancia profesional. Estamos deseando aprovechar la próspera comunidad tecnológica de Alicante, con universidades líderes y excelentes conexiones de transporte", ha señalado la responsable del área en la compañía, Cristina Rivas.

Una de las placas que identifican los espacios protegidos por la compañía. / INFORMACIÓN

"Estoy entusiasmado con lo que nuestra organización tecnológica aporta cada día y con el futuro que está creando. Estoy encantado con esta expansión. Felicidades a Cristina y a su equipo por esta incorporación tan bien pensada y adaptada a nuestras capacidades para el futuro", añade el CEO del grupo, Austin Lally, en un comunicado.

149 millones en inversiones

En 2024, Verisure reforzó su posición como líder impulsada por la tecnología al invertir 149 millones de euros en innovación y capacidades digitales. Esto permitió el desarrollo de soluciones avanzadas como LockGuard, WiFi Vision y GuardVision, que aprovechan la inteligencia artificial, la conectividad inteligente y las plataformas escalables basadas en la nube para ofrecer una mayor seguridad a sus clientes.

Además de liderar a través de la tecnología, Verisure se compromete a desarrollar y fomentar equipos de alto rendimiento y a crear entornos de trabajo que apoyen a sus colaboradores, lo que le ha valido diversos reconocimientos.

Los sistemas de la compañía protegen más de seis millones de familias y pequeñas empresas frente a robos, incendios o emergencias sanitarias en 18 países; y acumula ya una trayectoria de 35 años.